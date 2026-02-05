Християн Касабов с нов национален рекорд и трето място в света

Християн Касабов продължава стремглавия си възход и отново пренаписа историята на българската лека атлетика. Младият национал постави нов национален рекорд на 60 метра с препятствия за младежи под 20 години по време на международния турнир в Острава, след като спря хронометрите на 7.65 секунди.

Резултатът не само му донесе нов личен и национален връх, но и го изкачи до третото място в световната ранглиста за възрастта. Впечатляващото е, че това е третата корекция на рекорда в рамките на едва пет дни – рядко срещана серия дори на световно ниво.

Сребърният медалист на 110 метра с препятствия от Европейското първенство до 20 години в Тампере 2025 откри сезона на 1 февруари в зала „Фестивална“. Там първо записа 7.98 секунди в сериите на националния шампионат за юноши, а във финала триумфира със 7.77, подобрявайки собствения си рекорд от 7.79, поставен през 2025 година.

Само два дни по-късно, вече в Острава, възпитаникът на Симеон Попхлебаров стартира в специално състезание за юноши и девойки под 20 години и отново бе безапелационен, сваляйки още една стотна – до 7.76. Днес Касабов направи нова крачка напред, като в старт с чешки атлети подобри върховото постижение до 7.65 секунди.

С този резултат българинът заема трето място в света за възрастта, отстъпвайки единствено на Антон Йонсен от Норвегия (7.54) и Люка Домергу от Франция (7.62), информират от Българската федерация по лека атлетика.