БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отново силен резултат за Божидар Саръбоюков

Евгени Николов от Евгени Николов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Запази

За 22-годишния талант това е трети старт през сезона, като във всичките си състезания реализира отлични постижения.

Божидар Саръбоюков
Снимка: БТА
Слушай новината

Божидар Саръбоюков продължава да показва отлична форма от началото на лекоатлетическия сезон в скока на дължина. В старт, който противопостави най-добрите на континента, българинът постигна 8.21 м, което е и трети по сила резултат в неговата кариера.

Европейският шампион в зала бе една от звездите в сектора в скока на дължина на турнира от веригата елитни турнири в зала на Световната атлетика, редом с олимпийския шампион Милтиадис Тенгоглу от Гърция, носителят на световната титла Матиа Фурлани от Италия, европейския шампион за младежи Ерван Конате от Франция, сребърния медалист от световен шампионат и 4 европейски първенства Тобиас Монтлер от Швеция.

Българинът започна с успешен опит от 8.02 м, с които поведе. Във втория опит Монтлер се доближи до него с 8.01 м. В третия опит световният шампион Фурлани скочи 8.21 м и измести Саръбоюков от върха, но само 2 минути по-късно възпитаникът на Димитър Карамфилов регистрира абсолютно същото постижение и поведе, благодарение на втория си по сила опит. В четвъртия си скок Тентоглу доказа класата си на олимпийски шампион с 8.23 м. Саръбоюков скочи 8.14 м, след което в търсенето на максимален скок направи два фала.

Точката на спора сложе италианецът, който в петия си скок подобри рекорда на турнира с 8.30 м, като изпревари със 7 см Тентоглу и с 9 см Саръбоюков. За 22-годишния талант това е трети старт през сезона, като във всичките си състезания реализира отлични постижения. На старта на сезона в Пловдив той подобри личния си рекорд с 8.26 м, а преди седмица в Париж регистрира 8.15 м.

Малко по-рано в предварителната програма на турнира Християн Касабов подобри националния рекорд на 60 м с препятствия за юноши. Европейският вицешампион за тази възраст на 110 м хърдели постигна 7.76 сек, като коригира собственото си върхово постижение, поставено преди 3 дни в София.

Свързани статии:

Християн Касабов постави нов национален рекорд на 60 м с препятствия
Християн Касабов постави нов национален рекорд на 60 м с препятствия
Силното бягане му донесе убедителна победа, като остави далеч зад...
Чете се за: 01:12 мин.
#Божидар Саръбоюков #скок на дължина

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
3
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
4
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
6
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Лека атлетика

Християн Касабов постави нов национален рекорд на 60 м с препятствия
Християн Касабов постави нов национален рекорд на 60 м с препятствия
Два национални рекорда бяха подобрени на Държавното по лека атлетика за юноши и девойки Два национални рекорда бяха подобрени на Държавното по лека атлетика за юноши и девойки
Чете се за: 01:57 мин.
България кандидатства за домакинство на две европейски първенства по лека атлетика България кандидатства за домакинство на две европейски първенства по лека атлетика
Чете се за: 05:07 мин.
Маратонът в София ще се проведе на 11-ти октомври Маратонът в София ще се проведе на 11-ти октомври
Чете се за: 00:47 мин.
Пламена Миткова: Чест е да бъда Атлет №1 на България Пламена Миткова: Чест е да бъда Атлет №1 на България
Чете се за: 01:05 мин.
Божидар Саръбоюков със сребро от турнир в Париж Божидар Саръбоюков със сребро от турнир в Париж
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ