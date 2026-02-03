Отново силен резултат за Божидар Саръбоюков

Божидар Саръбоюков продължава да показва отлична форма от началото на лекоатлетическия сезон в скока на дължина. В старт, който противопостави най-добрите на континента, българинът постигна 8.21 м, което е и трети по сила резултат в неговата кариера.



Европейският шампион в зала бе една от звездите в сектора в скока на дължина на турнира от веригата елитни турнири в зала на Световната атлетика, редом с олимпийския шампион Милтиадис Тенгоглу от Гърция, носителят на световната титла Матиа Фурлани от Италия, европейския шампион за младежи Ерван Конате от Франция, сребърния медалист от световен шампионат и 4 европейски първенства Тобиас Монтлер от Швеция.

Българинът започна с успешен опит от 8.02 м, с които поведе. Във втория опит Монтлер се доближи до него с 8.01 м. В третия опит световният шампион Фурлани скочи 8.21 м и измести Саръбоюков от върха, но само 2 минути по-късно възпитаникът на Димитър Карамфилов регистрира абсолютно същото постижение и поведе, благодарение на втория си по сила опит. В четвъртия си скок Тентоглу доказа класата си на олимпийски шампион с 8.23 м. Саръбоюков скочи 8.14 м, след което в търсенето на максимален скок направи два фала.

Точката на спора сложе италианецът, който в петия си скок подобри рекорда на турнира с 8.30 м, като изпревари със 7 см Тентоглу и с 9 см Саръбоюков. За 22-годишния талант това е трети старт през сезона, като във всичките си състезания реализира отлични постижения. На старта на сезона в Пловдив той подобри личния си рекорд с 8.26 м, а преди седмица в Париж регистрира 8.15 м.

Малко по-рано в предварителната програма на турнира Християн Касабов подобри националния рекорд на 60 м с препятствия за юноши. Европейският вицешампион за тази възраст на 110 м хърдели постигна 7.76 сек, като коригира собственото си върхово постижение, поставено преди 3 дни в София.