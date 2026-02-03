Християн Касабов постави нов национален рекорд на 60 м с препятствия

Шампионът на България за юноши до 20 години Християн Касабов постави нов национален рекорд на 60 метра с препятствия, след като триумфира на международния турнир в Острава.

Възпитаникът на треньора Симеон Попхлебаров спря хронометрите на 7.76 секунди – с една стотна по-добро постижение от рекорда, който записа по-рано през сезона в зала „Фестивална“ в София.



Силното бягане му донесе убедителна победа, като остави далеч зад себе си чехите Лукаш Коптик (7.93) и Матей Михалко (8.23).

По-късно днес България ще има още един представител на турнира от сериите на Световната атлетика със „златен етикет“.



В основната програма на състезанието в Острава ще участва Божидар Саръбоюков, който ще се изправи срещу олимпийския шампион Милтиадис Тентоглу и италианеца Матия Фурлани в скока на дължина. Европейският шампион в зала от Апелдорн 2025 ще търси ново силно представяне срещу елита на световната атлетика.