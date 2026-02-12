Христо Арангелов се завръща начело на Септември (София), съобщиха от клуба. Той заменя на поста Славко Матич, който вчера се раздели със Септември по взаимно съгласие.

За специалиста това ще бъде четвърти период като старши треньор на мъжкия тим на Септември.

Арангелов е дългогодишна част от структурата на клуба, а през сезон 2016/2017 под негово ръководство Септември се завърна в елита на българския футбол след 18-годишно отсъствие.

В треньорската си кариера той е работил още в академиите на ДИТ и Септември, както и в Левски София, ФК Ловеч и Пирин Благоевград.

В неговия щаб влизат Мариян Христов като помощник-треньор, Христо Николов – треньор на вратарите, а Тимур Скорих запазва позицията си на кондиционен треньор.