Христо Стоичков: Съдбата реши да не играя с Трифон Иванов в Барселона

от БНТ
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Бившият футболен национал на България сподели очакванията си за мача с Испания.

Христо Стоичков
Снимка: Пресслужба БФС
Легендата на българския футбол Христо Стоичков бе вторият гост в подкаста на Българския футболен съюз „Да поговорим за футбол“.

Носителят на „Златната топка“ разкри подробности как и кога се стигна до поканата от Джани Инфантино за работа във ФИФА, както и свършеното дотук в световната централа през последните 12 месеца. Водещ акцент пък бе предстоящият мач с Испания на 4 септември в София, като "Камата" разказа откога датира приятелството му със селекционера Луис де ла Фуенте.

Героят и голмайстор от горещото американско лято в САЩ през 1994 година не подмина и темата с Ламин Ямал, но предпочете да насочи внимание към българските, а не испанските футболисти.

„България се изправя срещу Испания в първия си мач и много хора са с нагласата с колко гола ще загубим, но това изобщо не е така. Първо, тези 40 хиляди, които ще присъстват на стадиона, нека се разграничат малко от репликата “Ние идваме да гледаме Испания”. Не – ти идваш да гледаш твоите деца, твоя национален отбор. Фактът, че след това на терена ще излязат 11 испанци, е най-малкият проблем. Бъди там, подкрепи тези момчета, които ще излязат и ще дадат всичко от себе си! Аз няма какво да давам акъл – нито на нашите играчи, нито на Илиан. Страшно много уважавам Илиан Илиев, изключителен треньор, показал го е във времето и начело на Черно море. Най-искрено му желая успехи, защото той ги заслужава“, заяви бившият национал на България.

Стоичков се върна и към мача с „Ла Роха“ от Евро 96, не пропусна да си си спомни незабравимия Трифон Иванов – за изложбата, посветена на сърцатия защитник, поместена в неговата зала на славата в София, както и за възможността да играе с него в Барселона, която така и не се реализира.

