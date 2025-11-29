Христо Янев: Мога да похваля старанията на футболистите

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев отличи играта на възпитаниците си при успеха над Спартак Варна с 4:0 в мач от 17-ия кръг на Първа лига.

Специалистът похвали изявите на отбора в преден план.

"Мога да похваля старанията на футболистите, начина, по който изиграхме мача, начина, по който създавахме ситуациите за гол. Успяхме да отбележим няколко от тях, не се възползвахме докрай от тези другите възможности, които имахме, но енергията на отбора е добра, желанието за игра е добро и трябва да го запазим. В предния мач създадохме също много голови положения. Трябва да продължаваме да го правим обаче, да не бъдем задоволени от нещата, които правим в този момент, а да искаме да бъдем още по-добри. Ние всички, които обичаме ЦСКА и работим в клуба, искаме да виждаме това лице от отбора", сподели той след мача.

Наставникът иска футболистите му да продължават да подобряват нивото си.

"Надявам се да го задържим за по-дълго време и да разберем, че футболистите, като всички останали, работят под напрежение и стрес. И когато не оправдаваме очакванията от хората, които влагат много в нас, трябва да се постараем да бъдем още по-добри. Знам какво влагам като енергия и какво влагам като работа в тренировъчния процес. Просто искам да бъдем здраво стъпили на земята и да продължим да правим точно това, което до момента вършим като работа с футболистите и да запазим тази енергия. Като всяка победа, която съм постигал в кариерата си като футболист и треньор, всяка една за мен е важна, всяка една за мен е ценна и всяка една ми носи изключително много радост, защото обичам онова, което правя и го правя с цялото си сърце", добави Янев.

За столичани предстои шампионатно домакинство на Локомотив Пловдив.

"Предстои ни много дълго пътуване и много къса седмица, в която ще имаме много малко време за работа. На първо място нашата работа е да възстановим отбора по най-добрия начин, да видим в какво състояние са футболистите, които днес играха на много тежък терен и оттам-нататък да помислим първо за следващия мач", завърши Янев.