Христо Янев няма проблеми с контузени футболисти преди дербито с Левски

Първият тим на ЦСКА започва утре подготовката си за Вечното дерби срещу Левски. Мачът от 15-ия кръг на Първа лига е в събота.

След победата над Монтана (3:1) в състава на Христо Янев няма проблеми с контузени футболисти и всички ще продължат пълноценно да се готвят за предстоящия шампионатен сблъсък.

В дните до двубоя „армейците“ ще се готвят едноразово на клубната база в Панчарево.

Дербито с Левски е на 8 ноември (събота) от 15:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“. ЦСКА е символичен гост в мача, като за „армейските“ фенове са предвидени местата в сектори В и Г.