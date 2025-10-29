БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Чете се за: 01:02 мин.
Как ще се ротира председателят на НС?
Чете се за: 01:12 мин.
Задължителна застраховка "Злополука" при...
Чете се за: 04:47 мин.
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 00:50 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Христо Янев: Пътят към върха ще бъде труден и бавен

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Треньорът на ЦСКА коментира трудния успех с 2:1 над Севлиево.

Христо Янев
Снимка: БТА
Слушай новината

Най-важното е, че победихме и продължаваме напред. Нямах очаквания, че мачът ще бъде лесен. Знаехме, че Севлиево ще ни затрудни. Не си използвахме ситуациите. Това каза старши треньорът на ЦСКА Христо Янев след победата с 2:1 като гост над Севлиево в среща от 1/16-финалите в турнира за Купата на България.

„Искахме да дадем възможност на изява на някои футболисти, които играят по-рядко, видяхме футболисти, които се възползвахме от шанса си и други, които бяха по-колебливи. Не ми хареса, че подценихме отделни моменти от мача“, каза Янев.

„Никой от нас не си мисли, че е направил нещо кой знае какво. Имаме много работа да вършим, пътят към върха ще бъде труден и бавен“, завърши младият наставник.

Свързани статии:

ЦСКА победи Севлиево и продължава напред за Купата на България
ЦСКА победи Севлиево и продължава напред за Купата на България
Столичани се наложиха с 2:1.
Чете се за: 01:22 мин.
#Купа на България по футбол 2025/26 #ПФК ЦСКА София #Христо Янев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
1
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
2
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
3
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС
4
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде...
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?
5
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
6
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Български футбол

Купа на България: Хебър – Левски 0:2 (ГАЛЕРИЯ)
Купа на България: Хебър – Левски 0:2 (ГАЛЕРИЯ)
Берое е аут за Купата на България след загуба от Витоша Берое е аут за Купата на България след загуба от Витоша
Чете се за: 01:07 мин.
Славия не сгреши срещу Спартак (Пловдив) Славия не сгреши срещу Спартак (Пловдив)
Чете се за: 00:57 мин.
ЦСКА победи Севлиево и продължава напред за Купата на България ЦСКА победи Севлиево и продължава напред за Купата на България
Чете се за: 01:22 мин.
Черно море преодоля Миньор след силно второ полувреме Черно море преодоля Миньор след силно второ полувреме
Чете се за: 00:42 мин.
Лудогорец се разделя с Руи Мота Лудогорец се разделя с Руи Мота
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Предвиждат 1860 евро стартова заплата за младите лекари
Предвиждат 1860 евро стартова заплата за младите лекари
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Как ще се ротира председателят на НС? Как ще се ротира председателят на НС?
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на Наталия Киселова В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на Наталия Киселова
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Осъдиха кмета на Дупница за отправяне на закани срещу полицейски шеф
Чете се за: 01:55 мин.
Регионални
Президентът Румен Радев: Европа се нуждае от сигурни и непрекъснати...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция спорят за парите на държавата
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Златни накити, укрити в кисело мляко, откриха митничари на...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ