Христо Янев: Пътят към върха ще бъде труден и бавен

Най-важното е, че победихме и продължаваме напред. Нямах очаквания, че мачът ще бъде лесен. Знаехме, че Севлиево ще ни затрудни. Не си използвахме ситуациите. Това каза старши треньорът на ЦСКА Христо Янев след победата с 2:1 като гост над Севлиево в среща от 1/16-финалите в турнира за Купата на България.

„Искахме да дадем възможност на изява на някои футболисти, които играят по-рядко, видяхме футболисти, които се възползвахме от шанса си и други, които бяха по-колебливи. Не ми хареса, че подценихме отделни моменти от мача“, каза Янев.

„Никой от нас не си мисли, че е направил нещо кой знае какво. Имаме много работа да вършим, пътят към върха ще бъде труден и бавен“, завърши младият наставник.