Христо Янев: Така трябва да играе отборът, за да трупаме самочувствие

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев не скри задоволството си от разгромната победа с 5:1 срещу Берое в среща от 13-ия кръг на Първа лига.

"Напълно доволен съм, поздравявам отбора. Показахме добра динамика и взаимодействие помежду си. Така трябва да играе отборът, за да трупаме самочувствие. Дори когато поведохме в резултата, не спряхме да играем, а контролирахме нещата и създавахме положения. Всеки влагаше максимум усилия и енергия, за да помогне на отбора. Момчетата се стараят много и влагат цялата си енергия на тренировъчния терен. Нека видят, че са добри в това, което правят и когато комбинираш качества и страст на терена, можем да бъдем много опасен отбор", коментира Янев.

"Трябва да сме здраво стъпили на земята, да влагаме максимум енергия, за да трупаме точки. Гледаме да върнем увереността на тези футболисти, защото те имат качества", каза още той.

"Лапоухов получи удар в коляното, но не мисля, че е нещо сериозно, но все пак ще премине преглед да се установи с точност каква е ситуацията. Доволен съм от Леандро Годой - всеки нападател има нужда от голове, той се старае на тренировките, доволен съм от начина, по който подхожда в мачовете", коментира още треньорът на "червените".