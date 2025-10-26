ЦСКА отново показа признаци на живот след лекция срещу Берое

ЦСКА отново показа, че си стъпва на краката в Първа лига. Съставът на Христо Янев сломи Берое с 5:1 в мач от 13-ия кръг, който се изигра на Националния стадион "Васил Левски".

В автори на попаденията за "армейците" се превърнаха Йоанис Питас на два пъти, Петко Панайотов, Илиан Илиев - младши и Леандро Годой, докато почетният гол за старозагорския отбор отбеляза Исмаел Ферер. По този начин "червените" за първи път от началото на сезона записаха втора поредна победа в родния елит и вече имат на сметката си общо три. От своя страна футболистите на Алехандро Сагерас не успяха да запишат успех в трети последователен мач.

Това се оказа достатъчно за столичани да се придвижат до седмото място във временното класиране с 16 точки, а старозагорци заемат деветата позиция с 14. Следващият мач в първенството за ЦСКА ще бъде на 2 ноември (неделя), когато ще влезе в ролята на домакин срещу Монтана, докато ден по-късно Берое ще приеме Локомотив София.

Още в 19-та секунда гостите създадоха първата сериозна опасност, завършила с удар на Кайо Лопес. Домакините отговориха в 13-та минута, като тогава Джеймс Етоо опита изстрел от далечна дистанция, но той излезе в аут.

5 минути след това Йоанис Питас стреля, но Артур Мота спаси. Старозагорци можеха да стигнат до гол малко след това при изстрел от фаул на Факундо Константин, който не уцели домакинската врата от близо.

Последваха добри минути за „армейците“. Първоначално Адам Лапеня стреля, а Мота трябваше да избива. Последва атака, при която Питас комбинира с Петко Панайотов. Последният излезе очи в очи с Мота, но стражът изби в корнер удара на младия полузащитник.

Панайотов бе замесен и в следващата атака на „червените“. Той центрира и към първа греда, където Илиан Илиев – младши стреля с глава, но топката мина поркай вратата.

В 36-та минута Панайотов и изпробва рефлексите на Мота, като вторият изби в корнер. След неговото изпълнение Бруно Жордао стреля в аут.

В 39-та минута столичани увенчаха своя натиск. Етоо отклони към Пастор, а той от своя страна центрира в наказателното поле, където Панайотов засече с глава и простреля Мота.

Тимът от Борисовата градина нанесе нов удар в 45-та минута. Етоо отново бе в центъра на събитията, като негов пробив и пас бяха оползотворени към Питас, който преодоля Мота за 2:0.

Само 4 минути по-късно „армейците“ направиха резултата си разгромен. Атака, преминала през Пастор и Леандро Годой, позволи топката да се озове в Панайотов. Младият играч залъга, че ще стреля и подаде към Питас, който не се поколеба и отбеляза за 4:0.

В 59-та минута столичани продължиха с наказателната си акция. След центриране от корнер последва удар, избит от играч на „зелените“, а Годой се възползва и отправи удар, за да прониже Мота.

В 68-та минута старозагорският отбор имаше шанс да отбележи почетно попадение. Мирослав Георгиев бе изведен на добра позиция и стреля. Фьодор Лапоухов обаче внимаваше и изби в корнер.

В 84-ата минута Мота отново се намеси, спасявайки опасен шут на Георги Чорбаджийски. Минута по-късно и гредата спаси Берое след удар на Етоо.

Берое успя да стигне до почетно попадение в 87-та минута, когато Исмаел Ферер получи топката зад отбраната на домакините и с прехвърлящ шут не остави шансове на Лопоухов.