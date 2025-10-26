БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БСП решава за ротационния председател на НС и оставането...
Чете се за: 02:42 мин.
Задържаха двама души за обира в Лувъра
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА отново показа признаци на живот след лекция срещу Берое

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:37 мин.
Спорт
Запази

"Армейците" се развилняха срещу старозагорци за две поред в Първа лига.

Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

ЦСКА отново показа, че си стъпва на краката в Първа лига. Съставът на Христо Янев сломи Берое с 5:1 в мач от 13-ия кръг, който се изигра на Националния стадион "Васил Левски".

В автори на попаденията за "армейците" се превърнаха Йоанис Питас на два пъти, Петко Панайотов, Илиан Илиев - младши и Леандро Годой, докато почетният гол за старозагорския отбор отбеляза Исмаел Ферер. По този начин "червените" за първи път от началото на сезона записаха втора поредна победа в родния елит и вече имат на сметката си общо три. От своя страна футболистите на Алехандро Сагерас не успяха да запишат успех в трети последователен мач.

Това се оказа достатъчно за столичани да се придвижат до седмото място във временното класиране с 16 точки, а старозагорци заемат деветата позиция с 14. Следващият мач в първенството за ЦСКА ще бъде на 2 ноември (неделя), когато ще влезе в ролята на домакин срещу Монтана, докато ден по-късно Берое ще приеме Локомотив София.

Още в 19-та секунда гостите създадоха първата сериозна опасност, завършила с удар на Кайо Лопес. Домакините отговориха в 13-та минута, като тогава Джеймс Етоо опита изстрел от далечна дистанция, но той излезе в аут.

5 минути след това Йоанис Питас стреля, но Артур Мота спаси. Старозагорци можеха да стигнат до гол малко след това при изстрел от фаул на Факундо Константин, който не уцели домакинската врата от близо.

Последваха добри минути за „армейците“. Първоначално Адам Лапеня стреля, а Мота трябваше да избива. Последва атака, при която Питас комбинира с Петко Панайотов. Последният излезе очи в очи с Мота, но стражът изби в корнер удара на младия полузащитник.

Панайотов бе замесен и в следващата атака на „червените“. Той центрира и към първа греда, където Илиан Илиев – младши стреля с глава, но топката мина поркай вратата.

В 36-та минута Панайотов и изпробва рефлексите на Мота, като вторият изби в корнер. След неговото изпълнение Бруно Жордао стреля в аут.

В 39-та минута столичани увенчаха своя натиск. Етоо отклони към Пастор, а той от своя страна центрира в наказателното поле, където Панайотов засече с глава и простреля Мота.

Тимът от Борисовата градина нанесе нов удар в 45-та минута. Етоо отново бе в центъра на събитията, като негов пробив и пас бяха оползотворени към Питас, който преодоля Мота за 2:0.

Само 4 минути по-късно „армейците“ направиха резултата си разгромен. Атака, преминала през Пастор и Леандро Годой, позволи топката да се озове в Панайотов. Младият играч залъга, че ще стреля и подаде към Питас, който не се поколеба и отбеляза за 4:0.

В 59-та минута столичани продължиха с наказателната си акция. След центриране от корнер последва удар, избит от играч на „зелените“, а Годой се възползва и отправи удар, за да прониже Мота.

В 68-та минута старозагорският отбор имаше шанс да отбележи почетно попадение. Мирослав Георгиев бе изведен на добра позиция и стреля. Фьодор Лапоухов обаче внимаваше и изби в корнер.

В 84-ата минута Мота отново се намеси, спасявайки опасен шут на Георги Чорбаджийски. Минута по-късно и гредата спаси Берое след удар на Етоо.

Берое успя да стигне до почетно попадение в 87-та минута, когато Исмаел Ферер получи топката зад отбраната на домакините и с прехвърлящ шут не остави шансове на Лопоухов.

Свързани статии:

Първа лига: ЦСКА - Берое (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: ЦСКА - Берое (ГАЛЕРИЯ)
ЦСКА победи Берое с 5:1 в мач от 13-ия кръг на Първа лига.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК ЦСКА #ПФК Берое

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
2
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до София
3
Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до...
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
4
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
На Димитровден небето се отваря
5
На Димитровден небето се отваря
Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с Путин
6
Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с...

Най-четени

Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
1
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
2
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
3
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
4
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
5
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
6
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...

Още от: Футбол

Реал М прекъсна каръка срещу Барселона и спечели първото Ел Класико за сезона
Реал М прекъсна каръка срещу Барселона и спечели първото Ел Класико за сезона
Байер Леверкузен си стъпи на краката след погрома срещу ПСЖ Байер Леверкузен си стъпи на краката след погрома срещу ПСЖ
Чете се за: 02:20 мин.
Първа лига: ЦСКА - Берое (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: ЦСКА - Берое (ГАЛЕРИЯ)
Огневата мощ на Галатасарай приземи 10 от Гьозтепе Огневата мощ на Галатасарай приземи 10 от Гьозтепе
Чете се за: 01:07 мин.
Лил се развихри срещу последния в Лига 1 Лил се развихри срещу последния в Лига 1
Чете се за: 02:25 мин.
Дибала окрили Рома до върха на Серия А Дибала окрили Рома до върха на Серия А
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

„Болката няма край, но търсим справедливост“: Процесът за пожара в Кочани започва на 19 ноември
„Болката няма край, но търсим справедливост“: Процесът...
Чете се за: 01:50 мин.
Балкани
БСП даде зелена светлина за ротационното председателство на парламента (ОБЗОР) БСП даде зелена светлина за ротационното председателство на парламента (ОБЗОР)
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е Лекар на годината в Пловдив Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е Лекар на годината в Пловдив
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Катастрофа затруднява движението по Е-79 край Монтана
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Трус от 4 по Рихтер в района на Диарбекир, няма пострадали
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Тръмп на едноседмична визита в Югоизточна Азия: Сред акцентите са...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
На Димитровден небето се отваря
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ