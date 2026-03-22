Христо Янев: Всяка победа носи спокойствие

Наставникът на ЦСКА Христо Янев не скри задоволството от победата с 2:0 срещу Добруджа. Той обаче сподели, че успехът не е дошъл лесно.

„За нас победата е добра, по простата причина, че трябва да трупаме точки. Всяка една победа носи спокойствие. Не беше по най-добрия начин, но когато печелиш, трябва да си доволен“, коментира Христо Янев.

„Добруджа е много добре подреден отбор в защита, компактен, влизат в единоборствата, възползват се от всяка възможност за контраатака. Поздравявам ги. Важното е, че намерихме път към гола, защото имаме лош опит с други подобни мачове“, каза още Янев.

Той добави, че играчите, които получават по-малко шанс за изява не трябва да недоволстват, защото над всички е отборът.