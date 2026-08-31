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Хулиан Алварес се примирява с оставане в Атлетико Мадрид

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Спорт
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Мечтата на аржентинеца за трансфер в Барселона изглежда все по-далечна, докато Арсенал остава в готовност за късен ход преди затварянето на пазара

хулиан алварес примирява оставане атлетико мадрид
Снимка: БГНЕС
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Бъдещето на Хулиан Алварес продължава да бъде сред големите теми в последните часове на летния трансферен прозорец. Аржентинският нападател постепенно се примирява с възможността да остане в Атлетико Мадрид, след като желанието му да продължи кариерата си в Барселона изглежда няма да се осъществи това лято.

Според испанското издание AS ситуацията може да претърпи обрат до затварянето на пазара, като Арсенал продължава да следи внимателно развитието около нападателя. Лондончани освобождават пространство в състава си и са готови да реагират при възможност за сделка, но самият Алварес засега не гледа с особено желание към вариант за преминаване в английския клуб.

Основната причина е, че трансфер в Арсенал практически би сложил край на надеждите му един ден да облече екипа на Барселона. Именно каталунският клуб е предпочитаната от световния шампион дестинация.

Алварес публично заговори за раздяла с Атлетико още през юни, когато заяви, че според него трансфер би бил най-доброто решение за всички и че иска да осъществи своята мечта. Повече от два месеца по-късно обаче позицията на мадридския клуб остава непроменена.

Аржентинецът има договор с Атлетико до 2030 година и е разглеждан като една от основните фигури в проекта на клуба. Ръководството нееднократно подчерта през лятото, че не възнамерява да се разделя с него.

След няколко дни извън основната група Алварес вече отново тренира нормално със съотборниците си. В Атлетико полагат усилия да нормализират ситуацията и да помогнат на нападателя отново да се концентрира изцяло върху представянето си на терена. Присъствието на неговия близък приятел от аржентинския национален отбор Кристиан Ромеро също се приема като фактор, който може да улесни процеса.

По-сложни остават отношенията между Алварес и част от привържениците. При двубоя с Виляреал нападателят беше посрещнат с освирквания както при представянето си, така и при появата и напускането на терена. Реакцията дойде след публичните му думи през лятото за желание да напусне клуба.

Въпреки напрежението ръководството на Атлетико продължава да демонстрира подкрепа към футболиста и възнамерява да разчита на него, ако трансфер не бъде осъществен до края на прозореца.

Така в последните часове преди затварянето на пазара най-вероятният сценарий остава Хулиан Алварес да продължи в Атлетико Мадрид. Арсенал все още не се е отказал от възможността за късен трансфер, но решаваща остава позицията на самия нападател, чиято голяма цел продължава да бъде Барселона.



#Арсенал ФК #ПФК Барселона #ФК Атлетико Мадрид #Хулиан Алварес

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