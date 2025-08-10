БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при...
Чете се за: 01:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Чете се за: 02:45 мин.

Хулио Веласкес: Ако анализираме ситуациите за гол, трябваше да завършим 6 или 7:0

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 04:22 мин.
Спорт
Треньорът на Левски е горд с прогреса, който показват неговите футболисти.

Левски - Спартак Варна
Снимка: Startphoto.bg
Треньорът на Левски Хулио Веласкес бе доволен от играта на тима си срещу Спартак Варна и не толкова от минималната победа, като резултатът създаде напрежения в самия край.

"Преди да правим анализ, нека погледнем какво се случи на терена. Отборът направи добър мач, доминирахме абсолютно от първата до последната минута. Ако анализираме ситуациите за гол, трябваше да завършим 6 или 7:0. Това е от мачовете, в които, ако не успееш да увеличиш преднината си, противникът може да ти създаде проблем. В една комична ситуация, в която ни вкараха, се доближиха до нас. Това не променя факта, че бяхме доминиращият отбор. Не беше от типичните мачове, в които просто да имаш висок процент на притежание на топката. Държахме топката, стигахме дълбоко в тяхната половина. Не просто създадохме ситуации, а такива, с които да спечелим убедително", каза испанецът на пресконференцията след мача.

"Вратарят на съперника спаси много ситуации, а и на нас ни липсваше ефективност пред гола, което щеше да ни донесе голямо спокойствие. На първо място - видях много положителни неща - спечелихме, оставихме добри впечетленния. Единственото "но" е, че ни липсваше нещо в завършващата фаза. Това е градивна критика и израстване. Но оставам с чувството, че наистина имахме много положения. Разочаровани сме, че не постигнахме по-голяма победа. Но е хубаво да си балансиран и да израстваш след такива победи", добави той.

"Очевидно Костадинов има проблем, в противен случай не бих го сменил толкова близо след почивката, защото така губим една смяна. Той усети някакъв вид спазъм на мускула, решихме да го запазим. Надявам се при него нещата да се развият положително, но ще видим утре", надява се специалистът.

"Отборът прилича на този от пролетта, защото 90 процента от играчите са същите. С тях завършихме миналото първенство. Истина е, че откакто съм начело на тима, наблюдавам прогрес. Радвам се да видя, че моите идеи ги възприемат на терена. Искаме да притежаваме топката, да насищаме противниковата половина. Да не чакаме противника да сгреши, а да сме проактивни. В повечето мачове това се случва. Много важна е отговорността, начинът, по който се влагат футболистите, амбицията за победа. Смятам, че това може да се види в първенството и в европейските мачове. Горд съм с привилегията да бъда треньор на този отбор. В крайна сметка понякога се наблюдава израстване, понякога не. Най-важното е да поддържаш ниво и с всеки ден да се опитваш да се подобряваш, дори и с малко. Поне аз лично вярвам в динамиката на процесите. Ако извън терена си поставяш високи цели, това случва и на терена", каза още треньорът на Левски.

"Подхождаме по този начин за стартовите 11, които ще започнат във всеки мач. Важно е, когато имаме сгъстена програма, да се вземе под внимание какво е натоварването на всеки играч. Търсим ниво всеки ден при този интензитет и трябва да погледнем и към противника. Разбира се, важно е да намериш правилната сплав. В абсолютно всеки отбор в света всички играчи са заменими. Опитваме се всеки един ден да сме конкурентни, управлявайки умело процесите. Важно е всички да се чувстват значими и да знаят, че могат да вземат участие, независимо кой играе. Това не е плод на случайност, а на сериозна работа", завърши Хулио Веласкес.

#Първа лига 2025/2026 #Хулио Веласкес #ПФК Левски София

