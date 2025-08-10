Левски продължава да гони Лудогорец след четвърта поредна победа в Първа лига

Левски победи Спартак (Варна) у дома с 2:1 и постигна четвърта поредна победа в Първа лига. Така "сините" имат пълен актив заедно с Лудогорец, но вече изостават с един гол при головата разлика от шампиона.

Марин Петков откри резултата за столичани със странична ножица в самото начало, а Борислав Рупанов се разписа в самия край на първата част. В края на мача резервата на "соколите" Даниел Иванов върна едно попадение с много хубав прехвърлящ удар.

Тимът на Хулио Веласкес имаше пълно превъзходство на терена, като отправи 21 шута към вратата на гостите, а вратарят им Максим Ковальов се превърна в големия герой за тима си.

Още в третата минута Мазире Сула центрира от пряк свободен удар, като капитанът Вандерсон Цунами насочи с глава топката към вратата, но Максим Ковальов изби. След изпълнението на корнера Марин Петков със странична ножица вкара кълбото в мрежата за 1:0.

Още в следващата минута Борислав Рупанов имаше възможност да удвои аванса, но шутът му след подаване на Георги Костадинов мина над напречната греда.

Спартак нанесе първия си удар към вратата на домакините в 29-ата минута чрез Шанде.

Пет минути преди почивката Бернардо Коуто от варненци бе оставен непокрит в наказателното поле, като техничният му удар от въздуха премина опасно покрай левия стълб на вратата на Светослав Вуцов.

Точно преди края на първата част Фабио Лима прехвърли играта отдясно към Сула, който веднага пусна остър пас към Борислав Рупанов и българинът с техничен удар в долния ляв ъгъл през краката на защитник матира Ковальов за 2:0. Това е трети гол в трети пореден мач за юношата на "сините".

Тимът на Хулио Веласкес нанесе 13 удара към вратата на съперника, 9 от които бяха точни, а Максим Ковальов спаси 7.

В 52-ата минута Рилдо открадна топката от защитата на Спартак при изнасянето ѝ, като стреля остро, вратарят Ковальов парира удара, а Рупанов и Сула си попречиха при добавката и топката мина покрай вратата.

Пет минути преди края на редовното време резервата на Спартак Даниел Иванов получи пас от Деян Лозев и с прехвърлящ удар с левия крак вкара много красив гол. Това бе и дебютен негов в елита.

В 94-ата минута на мача Асен Николов направи поредния пропуск пред вратата на "соколите".

Сега на Левски му предстои реваншът със Сабах в Лигата на конференциите, а след това ще гостува последователно на Ботев (Враца) и Ботев (Пловдив) в Първа лига. Спартак има варненско дерби срещу Черно море след седмица.