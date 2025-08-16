Хулио Веласкес: Футболистите не са машини, а човешки същества

Старши треньорът на Левски коментира предстоящия мач с Ботев Враца.
Старши треньорът на Левски е категоричен, че възпитаниците му мислят мач за мач, преди предстоящата среща в шампионата срещу Ботев Враца.
Двубоят на стадион "Христо Ботев" във Враца е в неделя, 17 август, от 21:15 часа.
"Не трябва да забравяме, че футболистите не са машини, а човешки същества. Винаги може да се колебаят в ментално и физическо състояние. Всичко в самочувствието и състоянието на духа е повлияно от победите и загубите. Целта оттук насетне е да тренираме добре и да направим добър мач утре. Трябва да се готвим ден за ден и така ден след ден бъдещето ще покаже къде сме се справили и къде – не. Фокусирани сме само върху процесите", коментира той.
Мустафа Сангаре и Георги Костадинов ще пропуснат мача от Първа лига.
"Днес следобед имаме тренировка, трябва да видим какво е състоянието на играчите. Ясно е, че Мустафа Сангаре няма да играе, както и Георги Костадинов. Отзивите след теста вчера са позитивни и се възстановява добре. Останалите футболисти са в нормален ритъм, някои имат умора в мускулите, а Гашпер Търдин завърши предишния мач с удар. Добре отговаряме на сгъстената програма. Играем като гост срещу отбор, който със сигурност ще ни затрудни. Няма да бъде лесен мач, но ще опитаме да се подготвим добре за мача и ще опитаме да победим", продължи испанският специалист.
Наставникът отличи и новото попълнение – Никола Серафимов.
"100% няма да играе утре, защото още не е картотекиран. Вчера взе участие в следобедната тренировка, но тя бе лека. Днес води индивидуално занимание с треньорския щаб. Следобед ще тренира с нас. Той е в добра кондиция, въпреки че не е тренирал с отбор скоро. Както знаете, според нормите, тъй като не е картотекиран, няма да можем да разчитаме на него", допълни треньорът.
Според него "сините" се представят на ниво към този етап от сезона.
"Изключително доволен съм от развитието на отбора. След като толкова дълго съм в тази професия, не се водя от емоциите, нито при победа, нито при загуба. Старая се да съм балансиран и така да приемам обстоятелствата и знаейки, че най-важно е това, което предстои. Всичко, което постигаме, е част от процеса, но не ми харесва да живея в миналото, а предпочитам да живея в настоящето. Така обичам да процедирам, затова съм фокусиран към утрешния мач към днешна дата. Знам, че ни предстои тежък мач на труден стадион. Трябва да сме концентрирани и с висок дух, за да се приспособим към мача", добави Веласкес.