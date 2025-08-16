Хулио Веласкес: Футболистите не са машини, а човешки същества

Старши треньорът на Левски е категоричен, че възпитаниците му мислят мач за мач, преди предстоящата среща в шампионата срещу Ботев Враца.

Двубоят на стадион "Христо Ботев" във Враца е в неделя, 17 август, от 21:15 часа.

"Не трябва да забравяме, че футболистите не са машини, а човешки същества. Винаги може да се колебаят в ментално и физическо състояние. Всичко в самочувствието и състоянието на духа е повлияно от победите и загубите. Целта оттук насетне е да тренираме добре и да направим добър мач утре. Трябва да се готвим ден за ден и така ден след ден бъдещето ще покаже къде сме се справили и къде – не. Фокусирани сме само върху процесите", коментира той.

Мустафа Сангаре и Георги Костадинов ще пропуснат мача от Първа лига.

"Днес следобед имаме тренировка, трябва да видим какво е състоянието на играчите. Ясно е, че Мустафа Сангаре няма да играе, както и Георги Костадинов. Отзивите след теста вчера са позитивни и се възстановява добре. Останалите футболисти са в нормален ритъм, някои имат умора в мускулите, а Гашпер Търдин завърши предишния мач с удар. Добре отговаряме на сгъстената програма. Играем като гост срещу отбор, който със сигурност ще ни затрудни. Няма да бъде лесен мач, но ще опитаме да се подготвим добре за мача и ще опитаме да победим", продължи испанският специалист.

Наставникът отличи и новото попълнение – Никола Серафимов.

"100% няма да играе утре, защото още не е картотекиран. Вчера взе участие в следобедната тренировка, но тя бе лека. Днес води индивидуално занимание с треньорския щаб. Следобед ще тренира с нас. Той е в добра кондиция, въпреки че не е тренирал с отбор скоро. Както знаете, според нормите, тъй като не е картотекиран, няма да можем да разчитаме на него", допълни треньорът.

Според него "сините" се представят на ниво към този етап от сезона.