БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Чете се за: 00:27 мин.
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хулио Веласкес: Футболистите не са машини, а човешки същества

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Запази

Старши треньорът на Левски коментира предстоящия мач с Ботев Враца.

Хулио Веласкес
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Старши треньорът на Левски е категоричен, че възпитаниците му мислят мач за мач, преди предстоящата среща в шампионата срещу Ботев Враца.

Двубоят на стадион "Христо Ботев" във Враца е в неделя, 17 август, от 21:15 часа.

"Не трябва да забравяме, че футболистите не са машини, а човешки същества. Винаги може да се колебаят в ментално и физическо състояние. Всичко в самочувствието и състоянието на духа е повлияно от победите и загубите. Целта оттук насетне е да тренираме добре и да направим добър мач утре. Трябва да се готвим ден за ден и така ден след ден бъдещето ще покаже къде сме се справили и къде – не. Фокусирани сме само върху процесите", коментира той.

Мустафа Сангаре и Георги Костадинов ще пропуснат мача от Първа лига.

"Днес следобед имаме тренировка, трябва да видим какво е състоянието на играчите. Ясно е, че Мустафа Сангаре няма да играе, както и Георги Костадинов. Отзивите след теста вчера са позитивни и се възстановява добре. Останалите футболисти са в нормален ритъм, някои имат умора в мускулите, а Гашпер Търдин завърши предишния мач с удар. Добре отговаряме на сгъстената програма. Играем като гост срещу отбор, който със сигурност ще ни затрудни. Няма да бъде лесен мач, но ще опитаме да се подготвим добре за мача и ще опитаме да победим", продължи испанският специалист.

Наставникът отличи и новото попълнение – Никола Серафимов.

"100% няма да играе утре, защото още не е картотекиран. Вчера взе участие в следобедната тренировка, но тя бе лека. Днес води индивидуално занимание с треньорския щаб. Следобед ще тренира с нас. Той е в добра кондиция, въпреки че не е тренирал с отбор скоро. Както знаете, според нормите, тъй като не е картотекиран, няма да можем да разчитаме на него", допълни треньорът.

Според него "сините" се представят на ниво към този етап от сезона.

"Изключително доволен съм от развитието на отбора. След като толкова дълго съм в тази професия, не се водя от емоциите, нито при победа, нито при загуба. Старая се да съм балансиран и така да приемам обстоятелствата и знаейки, че най-важно е това, което предстои. Всичко, което постигаме, е част от процеса, но не ми харесва да живея в миналото, а предпочитам да живея в настоящето. Така обичам да процедирам, затова съм фокусиран към утрешния мач към днешна дата. Знам, че ни предстои тежък мач на труден стадион. Трябва да сме концентрирани и с висок дух, за да се приспособим към мача", добави Веласкес.

#Хулио Веласкес

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
1
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение - докато няма споразумение"
2
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение -...
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на Тръмп и Путин в Аляска
3
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на...
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
4
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща за прекратяване на огъня в Украйна
5
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща...
Протест във Варна пред заведението на Пламенка Димитрова, която подаде сигнала срещу кмета Благомир Коцев
6
Протест във Варна пред заведението на Пламенка Димитрова, която...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
3
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
5
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Футбол

ЦСКА преговаря с италиански краен защитник
ЦСКА преговаря с италиански краен защитник
Барселона успя да регистрира навреме новите си попълнения Барселона успя да регистрира навреме новите си попълнения
Чете се за: 00:57 мин.
Най-успешната българска футболистка Евдокия Попадинова премина в Бешикташ Най-успешната българска футболистка Евдокия Попадинова премина в Бешикташ
Чете се за: 01:35 мин.
С човек по-малко Астън Вила се добра до нулево равенство срещу Нюкасъл С човек по-малко Астън Вила се добра до нулево равенство срещу Нюкасъл
Чете се за: 01:15 мин.
Байерн продаде Коман на Ал-Насър Байерн продаде Коман на Ал-Насър
Чете се за: 01:05 мин.
Душан Косич: Горд съм от играта ни Душан Косич: Горд съм от играта ни
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
След срещата Тръмп-Путин: Ще има ли втора среща Зеленски-Путин-Тръмп? След срещата Тръмп-Путин: Ще има ли втора среща Зеленски-Путин-Тръмп?
Чете се за: 08:07 мин.
По света
Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Европейските лидери за срещата Тръмп-Путин: “Няма сделка, докато няма сделка” Европейските лидери за срещата Тръмп-Путин: “Няма сделка, докато няма сделка”
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Пожар обхвана около 20 имота в покрайнините на сливенското село...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Загиналият в тежката катастрофа в София е сирийски лекар
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Заловиха 245 кг марихуана на българо-турската граница
Чете се за: 02:10 мин.
Балкани
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ