ИЗВЕСТИЯ

Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

Хулио Веласкес: Гледаме себе си и не губим енергия, за да гледаме в останалите

от БНТ
Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
Старши треньорът на Левски сподели очакванията си за мача с Хебър.

Хулио Веласкес
Снимка: БГНЕС
Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес обяви, че няма да има никакво подценяване в първия мач от турнира за Купата нa България.

В сряда "сините" гостуват на Хебър в Пазарджик в 16:30 часа.

„Смятам, че сме готови за мача с Хебър. Възстановихме се добре от Добруджа. Ще идем максимално добре подготвени и с желание за победа. Доволен съм от всички футболисти, които са на разположение. Всички тренират добре. Имаме късмета да имаме много малко контузени футболисти. Следват различни ситуации, които се дължат на конкуренцията в отбора. В началото на годината започнахме с мачове за европейските клубни турнири и шампионата, което ни позволява почти 100% от футболистите да запишат участие. След отпадането от турнирите със сигурност не могат всички да разполагат с толкова игрово време“, започна Веласкес.

Той коментира и дали има здравословни проблеми преди мача за Купата на България.

„Единствено Бала има някакви проблеми и ние го сменихме в последния мач, за да го предпазим. Радващото е, че при него няма нищо тежко след направените прегледи. Вследствие на това ще изчакам да приключи днешната тренировка, преди да преценя дали да го използвам. Но със сигурност няма сериозна контузия“, коментира испанският специалист.

Испанецът показа леко разочарование по време на пресконференцията заради факта, че често в последно време въпросите към него са фокусирани върху Лудогорец и битката за титлата.

„Относно двубоят вчера, Лудогорец загуби, но от отбор, който е на второ място. Мисля, че е липса на уважение да говорим постоянно за Лудогорец. Всички заслужават уважение. И за играчите е същото. Нашият фокус е да гледаме себе си. Всеки ден се опитваме да се подобряваме, грижейки се за нас, не гледайки какво правят останалите. Гледаме да не губим енергия и време за това какви са резултатите на другите отбори. Скромни сме, всеки ден се опитваме да сме по-добри от вчерашния ден, както обичам да казвам мач за мач. В момента Хебър ни е основният съперник, не мислим за никой друг“, каза още Веласкес.

Наставникът коментира и подкрепата от публиката.

„Винаги, когато гостуваме, подкрепата на нашите привърженици е невероятна. Можем да сме само благодарни за подкрепата към нас. Това трябва да ни кара да се чувстваме на първо място горди, както и отговорни“, завърши треньорът на „сините“.

#Хулио Веласкес

