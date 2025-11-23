БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен...
Чете се за: 03:30 мин.

Хулио Веласкес: Не гледам разликата в точките

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
Левски разгроми Монтана с 5:1 в мач от 16-ия кръг в Първа лига и увеличи преднината си на върха с 8 точки пред ЦСКА 1948.

българските надежди спортните танци дадоха категорична заявка бъдещи успехи световната сцена
Снимка: startphoto.bg
Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес направи анализ на победата с 5:1 над Монтана в 16-ия кръг в Първа лига, която увеличи преднината на тима му на върха с 8 точки пред ЦСКА 1948.

Веласкес обясни и как е решил казуса с липсата на важни футболисти като Радослав Кирилов и Марин Петков, а освен това похвали целия отбор за отношението. Той разкри и някои неща от тренироките, от които тимът трупа качество и опит.

"Труден мач, в който трябваше да се приспособим към обстоятелствата. И затова искам да благодаря на моите футболисти за концентрацията, за отношението от 1-ата минута. И да благодаря на нашите привърженици, които ни подкрепяха по невероятен начин. И успяхме да се адаптираме по това, което искаше мача. Винаги верни на модела и принципите на игра, днес фундаменталното беше по-активното поведение с топката и когато се защитавахме. По никакъв начин не ги оставихме да се чувстват комфортно когато те бяха с топката. Пак бяхме активни. По невероятен начин реагирахме след загуба на топката, както и в индивидуалните двубои и борбата за втора топка. Изключително съм горд, че изглеждахме по този начин, когато бяхме с топката, предвид терена", анализира Веласкес.

Попитан как е подредил и избрал хората за стартовия състав предвид отсъствието на Радослав Кирилов и Марин Петков, той обясни:

"Ясно е, че предпочитам всички наши играчи да са на линия. Но както казах преди мача, начина на мислене и поведението ни никога не се състои в това да търсим извинения. Решението е в отношението на футболистите към процеса и благодарение на това имаме и това разнообразие в състава като позиции. Затова искам още един път да отлича всички, абсолютно всички. Защото това отношение и начинът, по който се влагат, осигуряват това разнообразие. И го налагаме по време на тренировъчния процес. Защото има обстоятелства, които те поставят в такава ситуация. Но винаги се съобразяваме с профила на играча и след това гледаме детайлите от мача".

След днешната победа "сините" вече са с 8 точки преднина.

На въпрос колко успокоява този факт и него, и тима в битката за върха, той отговори:

"Това по никакъв начин не може да ни отнеме от фокуса от следващия мач, който е мачът със Септември. И не гледам разликата в точките."

