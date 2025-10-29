БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

Хулио Веласкес: Ранният гол помогна много

Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Старши треньорът на Левски остана доволен след успеха над Хебър за Купата на България.

хулио веласкес ранният гол помогна
Слушай новината

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес поздрави отбори си след победа над Хебър с 3:0, която класира тима за осминафиналите на турнира за Купата на България.

Наставникът благодари на феновете, които подкрепиха отбора в Пазарджик.

"Искам да отлича нашите привърженици, които ни подкрепиха и тук. Разбира се, в този вид мачове ранният гол много помага за да развиеш играта. Както съм казвал и друг път, съм изключително доволен, че имам толкова качествени играчи. Страхотно ниво на отдаденост от всички играчи. Именно това, че имам доверие на всички, днес направиха отличен мач. Оставам на мнението си, че разчитам на абсолютно всички, защото тренират отдадено", каза испанецът.

Специалистът иска играчите му да насочат фокуса си върху предстоящия мач с Арда Кърджали от Първа лига.

"Това, което ми дава увереност, е начинът, по който се готвят играчите, както и това, че нямаме контузени. Днес съм супер щастлив заради вратаря Мартин Луков - изключително отдаден към отбора, джентълмен, участва по невероятен начин в тренировъчния процес. Щастлив съм, че завърши мача със суха мрежа и направи много добро представяне. Тази среща приключи и фокусът се пренася в първенството. Фокусирани сме върху следващия мач, но с уважение към всички отбори във всички турнири. Знаем колко трудно се печели", добави той.

