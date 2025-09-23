Хюстън Рокетс загуби титулярния си плеймейкър за предстоящия сезон

Титулярният плеймейкър на Хюстън Рокетс Фред ВанВлийт ще пропусне целия предстоящ сезон в Националната баскетболна асоциация, след като е скъсал кръстни връзки в коляното, съобщиха от тима.

31-годишният гард е получил тежката травма по време на подготвителния лагер на "ракетите" на Бахамските острови. В близките дни той ще претърпи операция, но срокът за възстановяване от нея едва ли ще бъде по-малък от девет месеца.

През миналия сезон ВанВлийт завърши с показатели от 14,1 точки и 5,6 асистенции средно на мач и бе един от най-добрите защитници сред гардовете в цялата лига.

Първият мач на Хюстън за новия сезон е в нощта на 21 срещу 22 октомври, като е гостуване на шампиона Оклахома Сити Тъндър. С него ще бъде даден официален старт и на новата кампания 2025/26 за всички 30 отбора в НБА.