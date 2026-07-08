И днес сигнали за взривни устройства в административни сгради в страната

Сигнал за поставено взривно устройство, получен на имейл, доведе до незабавна евакуация на всички граждани и работещи в сградата на Областна адмистрация на Стара Загора. Екипи на ОД на МВР и Пожарната работят на терен.

Снимка: Иван Янев

Сигнал за поставено взривно устройство затвори и 14-етажната сграда на община Пазарджик. Сигналът е бил подаден на електронната поща на администрацията. Незабавно към мястото са изпратени има екипи на Районното управление на полицията и ОДМВР – Пазарджик, които ще извършат щателен преглед на сградата на администрацията. Всички работещи в общината, заедно с гражданите там са евакуирани.

За последните 3 дни това е третият сигнал за поставено взривно устройство в Пазарджик, след като в понеделник и вторник бяха затворени сградите на Съдебната палата в града и това наруши работата на прокуратурата и съдилищата през двата дни.

Снимка: Ангел Узунов.