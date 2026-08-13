ИАРА иззе незаконно поставени риболовни уреди край Несебър

След сигнал за незаконно поставени плаващи съоръжения край пристанището в Несебър - инспектори на ИАРА извършиха две проверки в района. В сигнала се посочва, че на две места във водата до брега са поставени немаркирани дънни тежести, подводни въжета и четири плаващи туби.

При обходите описаните съоръжения не са открити. На други места обаче инспекторите установили немаркирани риболовни уреди тип „бийм“ трал, обозначени с малки шамандури. Те са иззети и предадени за съхранение в склад на ИАРА.

Проверена е и лодка в пристанище Несебър, но към момента на инспекцията на борда ѝ не са открити риболовни уреди.