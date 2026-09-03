И.ф. главният прокурор Ваня Стефанова поиска имунитета на депутата от ДПС Димитър Аврамов

И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска имунитета на депутата от ДПС Димитър Аврамов. Срещу Аврамов има висящо дела пред ВКС за търговия с влияние.

Той беше оправдан по обвинението от Софийския градски съд, но през 2025 г. Софийският апелативен съд отмени оправдателната присъда и призна Аврамов за виновен за търговия с влияние. Обвинението срещу него е още от 2012 г., когато беше задържан за това, че е поискал и получил 100 000 лв. от земеделеца Светослав Илчовски. Срещу сумата Аврамов обещал на Илчовски да му помогне във връзка със земеделски земи и спорове с други фирми.

През март 2024 г. Софийският градски съд частично оправда Аврамов и го осъди условно на една година затвор с три години изпитателен срок.

Прокуратурата протестира оправдателната част, а Аврамов обжалва осъдителната пред Софийският апелативен съд. През октомври 2025 г. апелативните съдии отмениха оправдателната част от присъдата и признаха Аврамов за виновен и по обвинението за подкупа, и за търговия с влияние. Потвърден беше размерът на наказанието.

Сега делото е във Върховния касационен съд и гледането му може да продължи, след като Аврамов се откаже от имунитета си или Народното събрание му го свали.