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И.ф. главният прокурор Ваня Стефанова поиска имунитета на депутата от ДПС Димитър Аврамов

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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И.ф. главният прокурор Ваня Стефанова поиска имунитета на депутата от ДПС Димитър Аврамов
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И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска имунитета на депутата от ДПС Димитър Аврамов. Срещу Аврамов има висящо дела пред ВКС за търговия с влияние.

Той беше оправдан по обвинението от Софийския градски съд, но през 2025 г. Софийският апелативен съд отмени оправдателната присъда и призна Аврамов за виновен за търговия с влияние. Обвинението срещу него е още от 2012 г., когато беше задържан за това, че е поискал и получил 100 000 лв. от земеделеца Светослав Илчовски. Срещу сумата Аврамов обещал на Илчовски да му помогне във връзка със земеделски земи и спорове с други фирми.

През март 2024 г. Софийският градски съд частично оправда Аврамов и го осъди условно на една година затвор с три години изпитателен срок.

Прокуратурата протестира оправдателната част, а Аврамов обжалва осъдителната пред Софийският апелативен съд. През октомври 2025 г. апелативните съдии отмениха оправдателната част от присъдата и признаха Аврамов за виновен и по обвинението за подкупа, и за търговия с влияние. Потвърден беше размерът на наказанието.

Сега делото е във Върховния касационен съд и гледането му може да продължи, след като Аврамов се откаже от имунитета си или Народното събрание му го свали.

#и.ф. главен прокурор #поискан имунитет #Димитър Аврамов

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