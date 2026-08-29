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Ифена Доргу напусна Ботев Пловдив и ще продължи кариерата си в Испания

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Спорт
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Братът на футболиста на Манчестър Юнайтед Патрик Доргу беше официално представен като ново попълнение на Хувентуд Торемолинос

ифена доргу напусна ботев пловдив продължи кариерата испания
Снимка: Официален сайт на Ботев Пловдив
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Нападателят Ифена Доргу се раздели с Ботев Пловдив и ще продължи кариерата си в испанския Хувентуд Торемолинос. 20-годишният футболист вече беше официално представен от новия си клуб.

Доргу е роден на 23 август 2006 година в Копенхаген и започва футболния си път в ХБ Кьоге. Още на 17-годишна възраст той дебютира за първия отбор в двубой за Купата на Дания, а през същия сезон записва и първите си минути във второто ниво на датския футбол.

През 2024 година нападателят преминава под наем в юношеския отбор на Дженоа. В Италия той записва 35 мача и осем попадения, като представянето му му носи и повиквателни за първия състав. До дебют в Серия А обаче не се стига.

След края на престоя си в Дженоа Доргу се завръща в ХБ Кьоге, а през сезон 2025/26 преминава в Ботев Пловдив. Сега кариерата му продължава в Испания с екипа на Хувентуд Торемолинос.

„От Хувентуд Торемолинос казваме „добре дошъл“ на Ифена Доргу и му пожелаваме много успех със зелено-белия екип“, написаха от испанския клуб при представянето му.

Ифена Доргу е брат на датския национал Патрик Доргу, който носи екипа на Манчестър Юнайтед.

#Ифена Доргу #Патрик Доргу #ПФК Ботев Пловдив

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