Ига Швьонтек преодоля съпротивата на МакНали и продължава напред в Рим

Трикратната шампионка в турнира в Рим Ига Швьонтек се класира за третия кръг на надпреварата, след като преодоля съпротивата на американката Кейти МакНали с 6:1, 6:7(5), 6:3 в двучасов и 45-минутен двубой.

Поставената под номер 4 полякиня започна убедително и без проблеми взе първия сет. Във втората част тя поведе с 5:3 гейма, но допусна спад и позволи на съперничката си да вкара мача в решителен трети сет след тайбрек.

В заключителната част Швьонтек отново имаше колебания, като пропиля ранен пробив аванс, но в ключовите моменти показа класата си и със серия от три поредни гейма стигна до крайния успех.

В следващия кръг полската тенисистка ще се изправи срещу победителката от двубоя между Ема Наваро и Елизабета Кочарето.

В други срещи от турнира рускинята Диана Шнайдер направи обрат срещу Талия Гибсън, докато сънародничката ѝ Людмила Самсонова се наложи над Ан Ли. Филипинката Александра Еала също продължава напред след победа срещу Синю Ван.