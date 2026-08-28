Игнасио Бусе и Артър Фери продължават към полуфиналите на турнира в Уинстън-Сейлъм

Перуанецът Игнасио Бусе продължава най-силния сезон в кариерата си, след като достигна до полуфиналите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите АТP 250 в Уинстън-Сейлъм (САЩ) с награден фонд 818 240 долара.

22-годишният състезател ще играе за трети път в тази фаза от началото на годината след успех срещу Хуан Серундоло (Аржентина) със 7:6(4), 4:6, 6:2 за два часа и 48 минути.

Третият поставен Бусе конвертира 6 от 14-те си възможности за брейк и с по-силната си игра в третия сет успя да намери място в полуфиналната фаза.

Следващият съперник на тенисиста от Перу ще бъде французинът Бенжамен Бонзи, който отстрани 13-ия поставен Ботик ван де Зандсхулп (Нидерландия) със 7:6(5), 6:4, за да достигне шестия си полуфинал на ниво АТP и първи, откакто спечели единствената си титла през 2024 година в Метц (Франция).

Другият млад тенисист във възход през тази година - полуфиналистът от Уимбълдън Артър Фери (Великобритания), победи представителя на домакините Александър Ковачевич след обрат с 3:6, 7:5, 6:3. След като преди два месеца британецът беше извън топ 100, в седмицата преди Откритото първенство на САЩ той ще надгради върху сегашната си 35-а позиция.

В последния четвъртфинал Джеймс Дъкуърт (Австралия) елиминира Фабиан Марожан (Унгария) с 6:7(4), 6:2, 6:4 и именно той ще бъде съперник на Артър Фери в спор за място на финала.