БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването...
Чете се за: 04:52 мин.
Бургас и регионът подготвят Черноморието за...
Чете се за: 06:30 мин.
Почина норвежкият крал Харалд V
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Игнасио Бусе и Артър Фери продължават към полуфиналите на турнира в Уинстън-Сейлъм

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Бенжамен Бонзи и Джеймс Дъкуърт също се класираха за финалното каре.

Артър Фери
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Перуанецът Игнасио Бусе продължава най-силния сезон в кариерата си, след като достигна до полуфиналите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите АТP 250 в Уинстън-Сейлъм (САЩ) с награден фонд 818 240 долара.

22-годишният състезател ще играе за трети път в тази фаза от началото на годината след успех срещу Хуан Серундоло (Аржентина) със 7:6(4), 4:6, 6:2 за два часа и 48 минути.

Третият поставен Бусе конвертира 6 от 14-те си възможности за брейк и с по-силната си игра в третия сет успя да намери място в полуфиналната фаза.

Следващият съперник на тенисиста от Перу ще бъде французинът Бенжамен Бонзи, който отстрани 13-ия поставен Ботик ван де Зандсхулп (Нидерландия) със 7:6(5), 6:4, за да достигне шестия си полуфинал на ниво АТP и първи, откакто спечели единствената си титла през 2024 година в Метц (Франция).

Другият млад тенисист във възход през тази година - полуфиналистът от Уимбълдън Артър Фери (Великобритания), победи представителя на домакините Александър Ковачевич след обрат с 3:6, 7:5, 6:3. След като преди два месеца британецът беше извън топ 100, в седмицата преди Откритото първенство на САЩ той ще надгради върху сегашната си 35-а позиция.

В последния четвъртфинал Джеймс Дъкуърт (Австралия) елиминира Фабиан Марожан (Унгария) с 6:7(4), 6:2, 6:4 и именно той ще бъде съперник на Артър Фери в спор за място на финала.

#Артър Фери #Игнасио Бусе

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина Ратко Младич
1
Почина Ратко Младич
Българката в Непал: Ще празнувам втори рожден ден на 26 август
2
Българката в Непал: Ще празнувам втори рожден ден на 26 август
Бирата - вредна за здравето?
3
Бирата - вредна за здравето?
Арестуваха мъж и жена, продавали в интернет забранени препарати за растителна защита
4
Арестуваха мъж и жена, продавали в интернет забранени препарати за...
ЦСКА загуби и на реванша от ОФИ Крит
5
ЦСКА загуби и на реванша от ОФИ Крит
Денят след апокалипсиса: Срутил се е леден блок колкото 30 футболни игрища
6
Денят след апокалипсиса: Срутил се е леден блок колкото 30 футболни...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
4
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
5
Проливни дъждове и в сряда
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
6
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София

Още от: Тенис

Елизе Мертенс достигна до полуфиналите на турнира от сериите WTA 500 в Монтерей
Елизе Мертенс достигна до полуфиналите на турнира от сериите WTA 500 в Монтерей
Александър Донски е на полуфинал на двойки в Кингстън Александър Донски е на полуфинал на двойки в Кингстън
Чете се за: 01:35 мин.
Алкарас и Джокович попаднаха в една половина на US Open Алкарас и Джокович попаднаха в една половина на US Open
Чете се за: 01:32 мин.
Григор Димитров се класира за основната схема на US Open Григор Димитров се класира за основната схема на US Open
Чете се за: 01:12 мин.
Шиникова се класира за полуфиналите на двойки на турнир в Нидерландия Шиникова се класира за полуфиналите на двойки на турнир в Нидерландия
Чете се за: 00:42 мин.
Димитър Кузманов е четвъртфиналист на турнир в Словения Димитър Кузманов е четвъртфиналист на турнир в Словения
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването на инфраструктурата в Струмяни
Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването на...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Почина норвежкият крал Харалд V Почина норвежкият крал Харалд V
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Полска туристка е с три счупени ребра след инцидент с водна атракция в Свети Влас Полска туристка е с три счупени ребра след инцидент с водна атракция в Свети Влас
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Опустошителните наводнения в Непал: МВнР съдейства на 15 български граждани да се приберат у дома Опустошителните наводнения в Непал: МВнР съдейства на 15 български граждани да се приберат у дома
Чете се за: 01:30 мин.
По света
"Стената от вода беше колкото 4-етажна сграда":...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Нивото на река Дунав се повиши в голяма част от българския участък
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Бургас и регионът подготвят Черноморието за „Евровизия...
Чете се за: 06:30 мин.
Общество
Заради ремонт и профилактика: Хиляди домакинства остават без топла...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ