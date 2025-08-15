БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София...
Чете се за: 02:00 мин.
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни...
Чете се за: 00:57 мин.
Трима души са с опасност за живота след тежката...
Чете се за: 00:50 мин.
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Играчите на Рилски спортист преминаха функционални изследвания

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Запази

Резултатите от изследванията на самоковци са добри.

БК Рилски спортист - функционални изследвания
Снимка: Официален сайт
Слушай новината

Баскетболният шампион на България Рилски спортист продължава с подготовката за новия сезон и квалификациите в Шампионската лига, на които ще бъде домакин.

Състезателите от мъжкия тим минаха функционални изследвания. Играчите бяха разделени на две групи. Първата група баскетболисти мина сутринта, а втората- следобед.

Резултатите от изследванията на самоковци са добри, което се хареса на треньорския щаб. В края на деня момчетата се събраха заедно за тренировка в зала „Арена СамЕлион“.

#БК Рилски Спортист

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
1
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари
2
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да...
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите
3
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на...
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ се вряза в пешеходци в Слънчев бряг
4
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ...
Калин Стоянов пита президента Румен Радев за кортежа му
5
Калин Стоянов пита президента Румен Радев за кортежа му
Лъч надежда: Локализиран е пожарът в Национален парк Пирин
6
Лъч надежда: Локализиран е пожарът в Национален парк Пирин

Най-четени

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
3
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
4
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
5
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
6
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...

Още от: Български баскетбол

Трета загуба за баскетболните национали до 16 г. на европейското в Северна Македония
Трета загуба за баскетболните национали до 16 г. на европейското в Северна Македония
Баскетболните национали до 14 г. с втора загуба в Словения Баскетболните национали до 14 г. с втора загуба в Словения
Чете се за: 01:02 мин.
Промени в състава на националния тим на България по баскетбол Промени в състава на националния тим на България по баскетбол
Чете се за: 01:42 мин.
Балкан обяви трансфера на американец Балкан обяви трансфера на американец
Чете се за: 00:40 мин.
Австрия отказа Нидерландия в групата на България в световните квалификации Австрия отказа Нидерландия в групата на България в световните квалификации
Чете се за: 01:22 мин.
Националният ни отбор по баскетбол за момчета до 14 г. претърпя тежка загуба на турнира в Словени градец Националният ни отбор по баскетбол за момчета до 14 г. претърпя тежка загуба на турнира в Словени градец
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни край село Пясъчево Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни край село Пясъчево
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Успение Богородично в Троянския манастир: Литийно шествие с чудотворната икона на Света Богородица Успение Богородично в Троянския манастир: Литийно шествие с чудотворната икона на Света Богородица
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Възхищение, разочарование, ултиматуми: Сложните отношения между Тръмп и Путин Възхищение, разочарование, ултиматуми: Сложните отношения между Тръмп и Путин
Чете се за: 07:42 мин.
По света
Какво е състоянието на пострадалите, блъснати от АТВ в Слънчев бряг?
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Протестиращи разбиха офис на управляващата партия в Сърбия
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Днес се очаква срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин
Чете се за: 02:42 мин.
По света
30% ръст на имотните сделки: Очаква се продажбата на имоти да се...
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ