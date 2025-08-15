Играчите на Рилски спортист преминаха функционални изследвания

Баскетболният шампион на България Рилски спортист продължава с подготовката за новия сезон и квалификациите в Шампионската лига, на които ще бъде домакин.

Състезателите от мъжкия тим минаха функционални изследвания. Играчите бяха разделени на две групи. Първата група баскетболисти мина сутринта, а втората- следобед.

Резултатите от изследванията на самоковци са добри, което се хареса на треньорския щаб. В края на деня момчетата се събраха заедно за тренировка в зала „Арена СамЕлион“.