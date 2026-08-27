Икономическа полиция иззе близо 90 кг нелегален тютюн за наргиле в Бургас

Близо 90 килограма тютюн за наргиле без акцизен бандерол откриха служители на „Икономическа полиция“ в Бургас.

Акцията е проведена на 26 август в складово помещение в блок 55 в бургаския комплекс „Славейков“. При проверката полицаите са открили 445 кутии с различна вместимост и от различни търговски марки.

Всички те съдържали тютюн за наргиле без необходимия акцизен бандерол. Общото количество на иззетата стока е приблизително 90 килограма.

По време на проверката в склада е бил заварен 30-годишен мъж от Айтос.

По случая е образувано досъдебно производство.