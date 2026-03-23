БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Илън Мъск отново с мащабна идея

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Деца
Запази
обиски париж разследване екс илън мъск призован разпит
Слушай новината

Компаниите Tesla и SpaceX планират да изградят огромна „терафабрика“ за производство на чипове в Остин, Тексас. Това ще бъде високотехнологично съоръжение, което ще произвежда чипове за изкуствен интелект, самоуправляващи се автомобили, роботи и дори космически технологии.

Причината за проекта е проста – според Мъск в света няма достатъчно чипове, а развитието на изкуствения интелект изисква все повече изчислителна мощност. Затова той залага на собствено производство, за да не зависи изцяло от външни компании.

Фабриката ще работи в две основни направления – едните чипове ще се използват в устройства като електромобили и роботи, а другите – в мощни центрове за данни. Част от тези центрове дори могат да бъдат изведени в космоса, което звучи като научна фантастика, но е част от реалните планове на Мъск.

Още по-интересно е, че той обмисля и идеи като изстрелване на сателити от Луната с помощта на специален катапулт. Всичко това показва, че целта му не е просто да произвежда чипове, а да изгради цяла екосистема за бъдещето на технологиите – както на Земята, така и извън нея.

Накратко, това не е просто нов завод, а опит да се поеме контрол върху развитието на изкуствения интелект и следващото поколение технологии.

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ