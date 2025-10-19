Илиан Илиев: Най-добрият ни мач във футболно отношение

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев коментира загубата с 1:3 от Левски в Първа лига. Специалистът похвали футболистите си за показаното през първото полувреме, в което „моряците“ поведоха в резултата, но след почивката допуснаха обрат и загубиха.



„Доволен съм от футболистите от начина, по който изиграха първото полувреме и последните 20 минути. Когато загубиш мач, в който имаш 11 точни от 20 удара срещу Левски, не можеш да го приемеш, но футболът е на голове. Левски в последните пет минути на първото полувреме имаха ситуации, но преди това ние имахме, с втори гол щяхме да спечелим“, каза Илиев.



„Най-добрият ни мач във футболно отношение. Може би можеше да изиграем малко по-умно, дадохме им инициативата и обърнаха мача. След това можехме да изравним и да победим, но Левски затвори мача. Можем да извлечем поуките, много е важна концентрацията при статичните положения, Левски има високи хора, не го направихме в тези два случаи и ни наказаха. Резултатът не е добър, трябва да коригираме грешките“, добави бившият национален селекционер.