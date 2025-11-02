БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Илиан Илиев: Съдията не беше на нивото на мача

Спорт
Стана малко нервен мач, защото залогът и за двата отбора беше доста голям, заяви наставникът на Черно море.

Илиан Илиев: Съдията не беше на нивото на мача
Илиан Илиев не остана доволен от съдийството при второто поредно равенство на Черно море в Първа лига. „Моряците“ и Лудогорец не се победиха след 0:0 на стадион „Тича“. Наставникът на варненския тим определи мача като нервен, имайки предвид неговия залог.

Не мога да си обясня защо съдията не даде авантаж в ситуацията при фаула на Ивайло Чочев и контаатаката на Фелипе Кардозо. Затова така реагирахме ние и целият отбор, тъй като тенденцията в световния футбол е да се остави атаката и после ако има някакви допълнителни санкции към футболиста, който е направил фаул, да се даде. Факт е, че съдията спря атаката. Не зная у кого трябва да се търси причината за тази ситуация“, започна той.

„Аз мисля, че стана малко нервен мач, защото залогът и за двата отбора беше доста голям. Имаше и футбол, можеше да има и повече, но заради нервността на мача…, особено второто полувреме бяхме много нервни и не можахме да си развием атаките, както го направихме на няколко пъти и ги застрашихме по-сериозно. Като цяло като себераздаване на футболистите и желание го направихме“, допълни опитният специалист.

Първото полувреме може би повече контролирахме топката, второто предадохме инициативата и много бързо си я връщаха. Съжаляваме, че имахме такива ситуации, и те имаха, но нашите, особено когато бяха трима в малкия пеналт в края… Ако не отбелязваш такива ситуации, трудно можеш да победиш.

„Така решихме Кристиан Томов да започне титуляр. Аз го казах и на вашите колеги, че в годините сме имали изявен титуляр, с изключение когато Иван Дюлгеров и Георги Георгиев бяха двамата. Кристиян Томов е едно младо момче, което също показва израстване и е добре всеки отбор да има двама равностойни вратари. Ако искаме да се държим в челото, трябва следващия мач преди почивката с ЦСКА 1948 да подобрим играта в защита, тъй като имаше доста удари към нашата врата и естествено в такива ситуации да отбелязваме. Съдията не беше на нивото на мача“, коментира Илиев.

