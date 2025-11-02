Черно море и Лудогорец се отдалечиха от върха след нулево равенство във Варна

Срещата между Черно море и Лудогорец от 14-ия кръг на Първа лига завърши при нулево равенство.

През първото полувреме на стадион "Тича" във Варна двата отбора си размениха по два точни изстрела. Кристиан Томов се справи с удари на Кайо Видал и Дерой Дуарте, а Серджо Пад изби в ъглов удар шутове на Васил Панайотов и Асен Чандъров.

След почивката разградчани бяха по-активни в преден план. Кристиан Томов отново бе на място, като спаси изстрел от пряк свободен удар на Ивайло Чочев и шут от движение на резервата Иван Йорданов, за да се поздрави със суха мрежа.

И двата отбора се изкачиха с по едно място в класирането. И двата отбора имат актив от 24 точки, но Лудогорец заема 3-ата позиция в подреждането с по-добра голова разлика.