ИЗВЕСТИЯ

Черно море и Лудогорец се отдалечиха от върха след нулево равенство във Варна

Милен Костов от Милен Костов
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Двата отбора имаха добри възможности за гол, но до попадение не се стигна.

Черно море Лудогорец
Снимка: Startphoto.bg
Срещата между Черно море и Лудогорец от 14-ия кръг на Първа лига завърши при нулево равенство.

През първото полувреме на стадион "Тича" във Варна двата отбора си размениха по два точни изстрела. Кристиан Томов се справи с удари на Кайо Видал и Дерой Дуарте, а Серджо Пад изби в ъглов удар шутове на Васил Панайотов и Асен Чандъров.

След почивката разградчани бяха по-активни в преден план. Кристиан Томов отново бе на място, като спаси изстрел от пряк свободен удар на Ивайло Чочев и шут от движение на резервата Иван Йорданов, за да се поздрави със суха мрежа.

И двата отбора се изкачиха с по едно място в класирането. И двата отбора имат актив от 24 точки, но Лудогорец заема 3-ата позиция в подреждането с по-добра голова разлика.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Черно море #Лудогорец

