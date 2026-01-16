БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Чете се за: 00:37 мин.
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич
Чете се за: 01:02 мин.
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
Чете се за: 01:45 мин.
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Илиана Раева връчи плакет на Иван Пешев

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Плакетът е израз на искрената благодарност за ангажираността на министъра относно изграждането на нова зала за художествена гимнастика.

илиана раева връчи плакет иван пешев
Снимка: Анна Недкова
Слушай новината

Председателят на Българска федерация художествена гимнастика Илиана Раева, заедно със състезателките Стилияна Николова, Ева Брезалиева и капитана на ансамбъл жени София Иванова, със старши треньора индивидуално Бранимира Маркова, с вицепрезидента на БФХГ Невяна Владинова и с генералния секретар Росина Атанасова, връчиха на министъра на младежта и спорта в оставка Иван Пешев уникален плакет, изработен специално за него.

"Плакетът е израз на искрената благодарност за неговата решителност, ангажираност и последователни действия, с които задвижи един изключително тежък и дългоочакван процес - изграждането на новата зала, бъдещ дом на художествената гимнастика в България. Благодарение на положените усилия бяха намерени решения на всички проблеми, които дълго време стояха на пътя на проекта. Към днешна дата вече са налице всички необходими разрешения за строеж, а в най-скоро време се очаква и първата копка. Това е важна крачка не само за българската художествена гимнастика, но и за бъдещите поколения шампиони, които ще имат своя модерен и достоен дом", написаха от централата във Фейсбук.

#министър Иван Пешев # Илиана Раева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
1
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
Три жени загинаха при пожар в София
2
Три жени загинаха при пожар в София
Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч в пловдивско село
3
Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч...
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
4
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
Асен Василев: Ако се въведат броячките, това гарантира 100% хартиен вот
5
Асен Василев: Ако се въведат броячките, това гарантира 100% хартиен...
След пет поредни аварии водоподаването в Асеновград вече е възстановено
6
След пет поредни аварии водоподаването в Асеновград вече е...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
3
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
5
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
6
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация

Още от: Други спортове

Насер Ал-Атия продължава да крачи към титлата на Рали Дакар
Насер Ал-Атия продължава да крачи към титлата на Рали Дакар
Очаквайте Стоян Орманджиев, Иван Цветанов и Шамил Мамедов в "Арена спорт" Очаквайте Стоян Орманджиев, Иван Цветанов и Шамил Мамедов в "Арена спорт"
Чете се за: 00:42 мин.
Радослав Росенов се прицели в европейска титла на родна земя Радослав Росенов се прицели в европейска титла на родна земя
Чете се за: 07:05 мин.
Спортни новини 16.01.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 16.01.2026 г., 12:25 ч.
Победоносен старт за Франция на европейското по хандбал за мъже Победоносен старт за Франция на европейското по хандбал за мъже
Чете се за: 01:02 мин.
Александра Жекова влиза в екипа на БНТ за Зимните олимпийски игри Александра Жекова влиза в екипа на БНТ за Зимните олимпийски игри
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Обявиха грипна епидемия и в област Добрич
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на КПК Правната комисия прие на първо четене законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на КПК
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Отиваме на избори" - реакции от кулоарите "Отиваме на избори" - реакции от кулоарите
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к....
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Частично бедствено положение заради ВиК аварията обяви кметът на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ