Илиана Раева връчи плакет на Иван Пешев

Плакетът е израз на искрената благодарност за ангажираността на министъра относно изграждането на нова зала за художествена гимнастика.
Председателят на Българска федерация художествена гимнастика Илиана Раева, заедно със състезателките Стилияна Николова, Ева Брезалиева и капитана на ансамбъл жени София Иванова, със старши треньора индивидуално Бранимира Маркова, с вицепрезидента на БФХГ Невяна Владинова и с генералния секретар Росина Атанасова, връчиха на министъра на младежта и спорта в оставка Иван Пешев уникален плакет, изработен специално за него.
"Плакетът е израз на искрената благодарност за неговата решителност, ангажираност и последователни действия, с които задвижи един изключително тежък и дългоочакван процес - изграждането на новата зала, бъдещ дом на художествената гимнастика в България. Благодарение на положените усилия бяха намерени решения на всички проблеми, които дълго време стояха на пътя на проекта. Към днешна дата вече са налице всички необходими разрешения за строеж, а в най-скоро време се очаква и първата копка. Това е важна крачка не само за българската художествена гимнастика, но и за бъдещите поколения шампиони, които ще имат своя модерен и достоен дом", написаха от централата във Фейсбук.