Илиана Раева връчи плакет на Иван Пешев

Председателят на Българска федерация художествена гимнастика Илиана Раева, заедно със състезателките Стилияна Николова, Ева Брезалиева и капитана на ансамбъл жени София Иванова, със старши треньора индивидуално Бранимира Маркова, с вицепрезидента на БФХГ Невяна Владинова и с генералния секретар Росина Атанасова, връчиха на министъра на младежта и спорта в оставка Иван Пешев уникален плакет, изработен специално за него.

"Плакетът е израз на искрената благодарност за неговата решителност, ангажираност и последователни действия, с които задвижи един изключително тежък и дългоочакван процес - изграждането на новата зала, бъдещ дом на художествената гимнастика в България. Благодарение на положените усилия бяха намерени решения на всички проблеми, които дълго време стояха на пътя на проекта. Към днешна дата вече са налице всички необходими разрешения за строеж, а в най-скоро време се очаква и първата копка. Това е важна крачка не само за българската художествена гимнастика, но и за бъдещите поколения шампиони, които ще имат своя модерен и достоен дом", написаха от централата във Фейсбук.