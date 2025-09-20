БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да...
Илия Груев влезе късно, Лийдс обърна Уулвърхемтън

Спорт
Втора победа за българина и йоркширци във Висшата лига.

националът илия груев игра едно полувреме лийдс равенство виляреал
Илия Груев – младши и Лийдс постигнаха втора по победа от началото на сезона във Висшата лига. Българинът и неговите съотборници спечелиха при визитата си на Уулвърхемптън с 3:1 в мач от петия кръг.

Българският национал получи изключително малко време. Халфът започна на резервната скамейка и влезе в 92-та минута.

На "Молиню" домакините поведоха в осмата минута чрез Ладислав Крейчи, но Лийдс осъществи обрат в рамките на 15 минути в края на първото полувреме и след точни изстрели на Доминик Калвърт-Люин, Антон Щах и Ноа Окафор "белите" записаха първия си успех далеч от дома през сезона.

Груев и компания се намират на деветото място във временното класиране на английския елит със 7 точки, а в следващия кръг ще приемат Борнемут на 27 септември (събота).

Тотнъм стигна до равенство 2:2 при гостуването си на Брайтън в среща от петия кръг на Висшата лига. "Шпорите" изоставаха с два гола след само половин час игра, но в края на срещата имаха възможност да потърсят дори пълния комплект от три точки.

Брайтън започна срещата много силно и поведе в осмата минута чрез Якуба Минте, а в 30-ата Ясим Аяри покачи на 2:0.

"Чайките" обаче не успяха да задържат солидния си аванс твърде дълго, тъй като точно преди почивката Ричарлисон намали. През второто полувреме Тотнъм натиска и в 82-рата минута гостите изравниха с известна доза късмет след автогол на Ян Пол ван Хеки. Три минути след това ВАР имаше задачата да прецени дали Тотнъм заслужава да получи дузпа за нарушение срещу Шави Симонс, но видеорабитрите решиха, че няма основания за такава.

С точката Тотнъм събра 10 и заема второ място във временното класиране, на пет зад лидера Ливърпул. Брайтън е на 13-о място с 5 точки.

Кристъл Палас се изкачи до четвъртата позиция след успех в лондонското дерби с Уест Хям с 2:1.

На Олимпийския стадион в английската столица гостите от Кристъл Палас откриха в 37-мата минута чрез Жан-Филип Матета.

Веднага след старта на второто полувреме Уест Хям изравни чрез Джарод Боуен, но "чуковете" не успяха да капитализират от него и в 68-мата минута Тайрик Мичел вкара за втори път за Кристъл Палас, с което донесе победата на "орлите".

Кристъл Палас има 9 точки и заедно с Ливърпул и Челси са единствените отбори, които все още нямат загуба през сезона. Уест Хям пък е в зоната на изпадащите с 3 точки.

В последния мач, игран този следобед, новакът Бърнли и Нотингам Форест приключиха при 1:1. Неко Уилямс откри за гостите от Нотингам във втората минута, но в 20-ата Джейдън Антъни изравни за Бърнли, а това се оказа и крайният резултат.

#Висша лига 2025/26 #ФК Лийдс #ФК Уулвърхемптън #Илия Груев - младши

Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни хората да са без топла вода и парно
Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират икономисти Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират икономисти
Чете се за: 05:02 мин.
Икономика
След кибератаката: Транспортен хаос и отложени полети на основни европейски летища След кибератаката: Транспортен хаос и отложени полети на основни европейски летища
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Естония иска задействане на член 4 на НАТО заради руските изтребители Естония иска задействане на член 4 на НАТО заради руските изтребители
Чете се за: 04:55 мин.
По света
Второ огнище пламна край село Горнослав
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Трима души загинаха при голяма руска атака срещу Украйна
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО)
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил...
Чете се за: 01:30 мин.
Регионални
