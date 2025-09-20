Илия Груев влезе късно, Лийдс обърна Уулвърхемтън

Илия Груев – младши и Лийдс постигнаха втора по победа от началото на сезона във Висшата лига. Българинът и неговите съотборници спечелиха при визитата си на Уулвърхемптън с 3:1 в мач от петия кръг.

Българският национал получи изключително малко време. Халфът започна на резервната скамейка и влезе в 92-та минута.

На "Молиню" домакините поведоха в осмата минута чрез Ладислав Крейчи, но Лийдс осъществи обрат в рамките на 15 минути в края на първото полувреме и след точни изстрели на Доминик Калвърт-Люин, Антон Щах и Ноа Окафор "белите" записаха първия си успех далеч от дома през сезона.

Груев и компания се намират на деветото място във временното класиране на английския елит със 7 точки, а в следващия кръг ще приемат Борнемут на 27 септември (събота).

Тотнъм стигна до равенство 2:2 при гостуването си на Брайтън в среща от петия кръг на Висшата лига. "Шпорите" изоставаха с два гола след само половин час игра, но в края на срещата имаха възможност да потърсят дори пълния комплект от три точки.

Брайтън започна срещата много силно и поведе в осмата минута чрез Якуба Минте, а в 30-ата Ясим Аяри покачи на 2:0.

"Чайките" обаче не успяха да задържат солидния си аванс твърде дълго, тъй като точно преди почивката Ричарлисон намали. През второто полувреме Тотнъм натиска и в 82-рата минута гостите изравниха с известна доза късмет след автогол на Ян Пол ван Хеки. Три минути след това ВАР имаше задачата да прецени дали Тотнъм заслужава да получи дузпа за нарушение срещу Шави Симонс, но видеорабитрите решиха, че няма основания за такава.

С точката Тотнъм събра 10 и заема второ място във временното класиране, на пет зад лидера Ливърпул. Брайтън е на 13-о място с 5 точки.

Кристъл Палас се изкачи до четвъртата позиция след успех в лондонското дерби с Уест Хям с 2:1.

На Олимпийския стадион в английската столица гостите от Кристъл Палас откриха в 37-мата минута чрез Жан-Филип Матета.

Веднага след старта на второто полувреме Уест Хям изравни чрез Джарод Боуен, но "чуковете" не успяха да капитализират от него и в 68-мата минута Тайрик Мичел вкара за втори път за Кристъл Палас, с което донесе победата на "орлите".

Кристъл Палас има 9 точки и заедно с Ливърпул и Челси са единствените отбори, които все още нямат загуба през сезона. Уест Хям пък е в зоната на изпадащите с 3 точки.

В последния мач, игран този следобед, новакът Бърнли и Нотингам Форест приключиха при 1:1. Неко Уилямс откри за гостите от Нотингам във втората минута, но в 20-ата Джейдън Антъни изравни за Бърнли, а това се оказа и крайният резултат.