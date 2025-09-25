БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5...
Чете се за: 01:15 мин.
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка...
Чете се за: 02:45 мин.
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във...
Чете се за: 02:10 мин.
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

Илиян Филипов: Времената за Ботев са изключително трудни, но клубът оцеля

Чете се за: 03:17 мин.
Спорт
Финансовият благодетел на "канарчетата" обяви, че редица бивши служители съдят клуба за неизплатени заплати.

илиян филипов напускането ивелин попов изцяло негово решение
Снимка: БТА
Илиян Филипов обяви, че редица бивши служители на Ботев Пловдив съдят клуба за неизплатени заплати. Финансовият благодетел на „жълто-черните“ стори чрез своя официален Facebook профил.

Той призова и за подкрепата от страна на привържениците на „канарчетата“ в днешния мач срещу ЦСКА 1948 в Първа лига.

"Скъпи ботевисти,

Днес е поредният важен ден за любимия ни клуб. Ботев излиза на Колежа срещу силния и добре подготвен отбор на ЦСКА 1948.

Нека подкрепим нашите футболисти и заедно създадем поредния празник на стадион „Христо Ботев“. Нашите момчета, които защитават емблемата ни, имат нужда от нас повече от всякога.

Времената за Ботев са изключително трудни, но въпреки всички опити от хора, които мразят клуба ни или гледат единствено собствения си интерес, Ботев оцеля!

Благодарим на всички хора и фирми, които се включиха в спасяването на Ботев Пловдив чрез рекламни договори. Вашата подкрепа е безценна и помага ежедневно в изплащането на огромните задължения, оставени от предишния собственик.

Но има и други – такива, които се представят за „големи ботевисти“, а днес завеждат дела и налагат запори върху сметките на клуба, за да вземат „заплатките“, обещани им от предишното ръководство. Те вече не са част от нашия клуб, но умишлено договорите им са прекратени по членове от трудовото законодателство, които гарантират големи обезщетения.

Само един пример: „големият ботевист“ Рашко Стоянов, който има по-малко от два месеца с неплатени заплати от Антон Зингаревич, днес съди клуба за над 23 000 лв. и вече има обезпечителна заповед за блокиране на сметките на ПФК Ботев.

Не можем да подминем и друг „деятел“ – Константин Ганев (познат като сивата Златка). Същият адвокат от Асеновград, негов близък приятел, представлява бивши служители с руско и украинско потекло, които бяха инсталирани в клуба ни не за да работят за него, а за да го източват:

Срещу Ботев Трейд: Владимир Бояджиев, Назар Погребняк

Срещу ПФК Ботев: Алексей Киречек, Назар Погребняк, Юлия Стипуш, Олександра Томайла,

Катерина Стоянова, Рашко Стоянов, Давид Асаев, Олена Маслинкова, Евгения Куруч, Олга Погребняк, Олга Дягиева

Скъпи привърженици, битката с такива „ботевисти“ е всеки ден. Но бъдете сигурни – и тази война ще бъде спечелена!

Днес нека всички застанем зад отбора! Да подкрепим нашите момчета и да се поздравим с победа!", гласи изявлението от Филипов.

Ботев Пловдив ще се опита да вземе глътка въздух и срещу ЦСКА 1948
Ботев Пловдив ще се опита да вземе глътка въздух и срещу ЦСКА 1948
"Канарчетата" търсят нова победа в Първа лига.
Чете се за: 01:22 мин.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Ботев Пловдив #Илиян Филипов

