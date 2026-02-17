БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Илиян Радулов и Янаки Милев стартираха с победи в Анталия

Националите за Купа „Дейвис“ продължават във втория кръг на турнира на клей в Турция

илиян радулов янаки милев стартираха победи анталия
Снимка: БТА
Слушай новината

Националите на България за Купа Дейвис Илиян Радулов и Янаки Милев се класираха за втория кръг на сингъл на турнира на клей кортове в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

20-годишният Радулов постигна убедителна победа на старта срещу Денис Вишенко (Русия) с 6:1, 6:3 за 76 минути. Българинът наложи контрол още от началото, като поведе с 4:0 в първия сет. Във втората част той реализира решаваща серия от три поредни гейма при 3:3 и затвори мача без колебания.

Във втория кръг Радулов ще се изправи срещу поставения под номер 5 Андрей Чепельов (Русия).

Янаки Милев също започна с успех. 21-годишният българин отстрани осмия поставен Габриеле Пенафорти (Италия) с 6:4, 6:1 в среща, продължила час и 59 минути. Милев изоставаше с 0:2 в началото, но бързо възстанови равенството, а след 3:4 спечели три поредни гейма, за да вземе първия сет. Във втория той доминираше изцяло, поведе с 5:0 и без проблеми приключи двубоя.

В следващия кръг Милев ще срещне победителя от мача между Николас Йонел (Румъния) и Андрей Мартин (Словакия).

Освен в надпреварата на сингъл, Милев ще участва и в турнира на двойки, където заедно с Вардан Манукян (Русия) ще стартира срещу Даниел Уца (Румъния) и Али Яздани (Иран).

#тенис турнир в Анталия 2026 #Илиян Радулов #Янаки Милев

