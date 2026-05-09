Илиян Радулов се класира за финала на турнир в Испания

Националът на България за Купа „Дейвис" Илиян Радулов се класира за финала на сингъл на турнира по тенис на клей в Сабадел (Испания) с награден фонд от 30 хиляди долара.

20-годишният българин победи на полуфиналите осмия поставен испанец Макс Алкала Гури с 6:2, 5:7, 6:2 за два часа и 32 минути.

Радулов спечели без проблеми първия сет, но във втората част загуби подаването си в 11-ия гейм, а Гури изравни резултата на собствен сервис. В решителния трети сет националът изостана с 0:2, но със серия от шест поредни гейма стигна до обрат и до крайния успех.

Това беше шеста поредна победа за българина при само един загубен сет. Радулов премина успешно през квалификациите с два успеха, а след това записа още четири победи в основната схема.

За титлата Илиян Радулов ще се изправи срещу победителя от испанския сблъсък между Ориол Рока Баталя и Алехо Санчес Килес.

Българинът има три титли в кариерата си от турнири на Международната федерация по тенис (ITF).