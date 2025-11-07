БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Илиян Стойнов потегли успешно на турнир по бадминтон в Норвегия

Другият българин Цветан Иванов не успя да преодолее квалификациите.

Илиян Стойнов
Снимка: БТА
Илиян Стойнов стартира с победа на международния турнир по бадминтон "International Series" в Сандефьорд (Норвегия).

Българинът надделя в оспорван мач над квалификанта Тим Морк (Швеция) с 19:21, 21:11, 21:19 за 65 минути на корта.

Националът отстъпваше с 18:19 в решителния трети гейм, но направи серия от три поредни точки, за да стигне до обрат и крайния успех.

По-късно днес той ще играе срещу №5 в схемата Каран Раджан Раджараджан (Дания).

Другият българин Цветан Иванов не успя да преодолее квалификациите, в които записа две победи и едно поражение.

