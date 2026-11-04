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Илияна Йотова и Румен Радев поздравиха Карлос Насар за четвъртата му световна титла

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Спорт
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Президентът и министър-председателят отличиха характера, волята и постиженията на българския щангист след трите му световни рекорда в Китай

Илияна Йотова и Румен Радев поздравиха Карлос Насар за четвъртата му световна титла
Снимка: Startphoto.bg
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Президентът Илияна Йотова и министър-председателят Румен Радев поздравиха Карлос Насар за спечелването на четвъртата му световна титла във вдигането на тежести. Българският национал триумфира в категория до 95 килограма на световното първенство в Нинбо, Китай, като постави три световни рекорда.

Държавният глава определи представянето на 22-годишния шампион като "титанично“ и изрази признателността си за поредния му успех на международната сцена.

"Благодарим ти, мило момче, за силата да побеждаваш в името на България и за волята, с която издигаш българския флаг на най-високото стъпало! За миговете, в които караш цяла България да се гордее и да бъде единна, а целият свят да се прекланя пред силата на българския дух“, написа Йотова в социалните мрежи.

Румен Радев също отправи поздравления към Насар, като подчерта значението на дисциплината, характера и отдадеността за постигането на успехи в спорта.

"Поздравявам Карлос Насар за спечелената световна титла по вдигане на тежести на първенството в Китай и подобрените три световни рекорда! Постиженията на българските атлети са доказателство, че успехът е напълно възможен, когато си изградил характер, дисциплина и си посветен на победата за България!“, написа министър-председателят във Фейсбук.

Карлос Насар спечели златния медал в категория до 95 килограма с впечатляващ двубой от 415 килограма. Българинът постави световни рекорди и в двете движения, след като постигна 185 килограма в изхвърлянето и 230 килограма в изтласкването.

Насар завърши състезанието с шест успешни опита от шест възможни, като увеличи броя на подобрените от него световни рекорди при мъжете на 16.

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#Карлос Насар #Илияна Йотова #Румен Радев

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