Имало е теч на информация за изчезналия в Иран американски пилот?

Емилия Запартова
Чете се за: 01:30 мин.
Разкритие към медия е поставило в риск живота на пилота

Имало е теч на информация за изчезналия американски пилот, след като изтребителят му беше свалена над Иран.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че виновният ще бъде наказан със затвор. По думите му става дума за човек, който е подал информация на конкретна медия и по този начин е поставил в риск живота на пилота.

В петък американски изтребител F-15 "Strike Eagle" изпълнява мисия над иранската провинция Исфахан, когато е поразен. Двамата пилоти катапултират, единият е спасен, но другият остава на вражеска територия.

Пилотът носи оръжие, сигнална ракета и мобилно устройство за проследяване. Изкачва се високо в планината и едва, когато достига над 2000 метра, подава сигнал.

Операцията е ръководена от елитно крило командоси, а точното местонахождение е подадено от ЦРУ. Паралелно с американците, Иранската революционна гвардия и тежко въоръжени цивилни също издирват военния. За него е обявена и награда. В опит да спечелят време, от ЦРУ разпространяват слух, че той вече е открит и изведен в безопасност

