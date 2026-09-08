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Имаме информация за натиск върху прокурори за избора на ВСС, зявиха от Асоциацията на прокурорите

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Снимка: БТА
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Информация за натиск върху прокурори и административни ръководители за избора на ВСС достига до нас, заявиха от Асоциацията на прокурорите. В позиция до медиите от организацията обявиха, че твърденията са за заплахи с бъдещи дисциплинарни и кадрови действия, отстраняване, медийни атаки и „компромати“ при отказ от подкрепа, както и за обещания за назначения, повишения и ръководни длъжности в замяна на подкрепа.

"Тревожни са и внушенията за подкрепа от министри, политически сили, институции и медийни среди, както и използването на чужди имена и неформални срещи за създаване на усещане за влияние и предварително гарантиран резултат", допълват от Асоциацията.

Призоваваме всеки прокурор, подложен на натиск във връзка с избора, да подаде сигнал до компетентните органи. АПБ ще застане зад всеки колега, който добросъвестно защитава свободата на своя избор и законността. Никой кандидат за ВСС не може да превръща бъдещата власт в аргумент за подкрепа или в заплаха към несъгласните.

Професионалните организации трябва да бъдат израз на свободно сдружаване и защита на професионални принципи, а не средство за придаване на привидна независимост на лична предизборна кампания, нито параван за практики, срещу които същите лица се обявяват само на думи. Независимостта не се заявява с име, регистрация или декларация. Тя се доказва с поведение.

Правилата за избора изискват свободно и информирано волеизявление, равнопоставеност и честност на процеса и не допускат отрицателна кампания.

Асоциацията на прокурорите в България няма да води кампания срещу когото и да било. Но няма и да мълчи, когато колеги се страхуват от последиците на свободния си избор. ВСС трябва да се избира с доверие. Не със страх, пишат още прокурорите.

#избор на ВСС #натиск #Асоциация на прокурорите в България #заплахи #позиция

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