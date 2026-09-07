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Откриха над 6200 кутии цигари в пътнически куфари на "Капитан Андреево"

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Незаконни цигари
Снимка: Снимка: Агенция "Митници"
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Над 125 000 къса или 6260 кутии цигари, укрити в пътнически куфари, на пътници в лек автомобил, влизащ в страната от Турция, задържаха митническите служители на "Капитан Андреево", съобщиха от Агенция "Митници".

На 03 септември, около 21.20 часа, на пункта пристига лек автомобил тип миниван, с чужда регистрация, по маршрут от Ирак през Турция и България за Обединеното Кралство. В зоната за митнически контрол пътниците – баща с двамата си синове, обявили, че не пренасят нищо за деклариране.

Извършена е проверка, при която митническите инспектори откриват в багажното отделение шест пластмасови куфара, един кашон и черна полиетиленова чанта, пълни с цигари. Открити са общо 125 200 къса цигари без български акцизен бандерол.

Контрабандните тютюневи изделия и автомобилът, послужил като средство за извършване на нарушението, са задържани.

В хода на проверката е установено, че цигарите са собственост на водача на автомобила, на когото е съставен акт.

През август на "Капитан Андреево" са задържали близо 1 914 000 къса цигари, което със 100 000 къса повече в сравнение същия период на миналата година.

#над 6200 кутии # „Капитан Андреево“ #незаконни цигари #куфари #задържане

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