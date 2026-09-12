Инцидентите през 2026г.: Взривове в оръжейни заводи и складове в Европа

През март в Чехия избухна голям пожар в производствен склад на отбранителна компания, която произвежда дронове. Пропалестинска организация пое отговорност тогава. Задържани бяха 6-ма души, единият от които - в България.

На 13 август в завод за боеприпаси на 40 километра от Рим избухна пожар, последван от мощна експлозия. Причините за инцидента все още не са ясни. Заводът произвежда боеприпаси със среден и голям калибър за сухопътната армия и военноморските сили, както и твърди горива за космически ракети- носители. Инцидентът е станал в цех за пресоване на барут. Заводът е собственост на германската отбранителна група.