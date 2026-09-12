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Очаквайте: Валентин Илиев, Александър Димитров, Дерой Дуарте и Николай Иванов в "Арена спорт"

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Български футбол
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Гледайте "Арена спорт" в неделя, 13 септември, от 12: 30 часа пряко по БНТ 1.

очаквайте александър димитров дерой дуарте николай иванов арена спорт
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В неделя, 13 септември, в предаването "Арена спорт" очаквайте:

След бурната седмица в ЦСКА, гостува ни спортният директор на "червените" - Валентин Илиев.

Един мъж на 50 - житейската и футболната равносметка на националния селекционер Александър Димитров.

Дерой Дуарте говори за целите на Лудогорец и гола срещу Аржентина на Мондиал 2026.

Волейболните емоции владеят България. Гост в студиото е Николай Иванов.

Гледайте "Арена спорт" в неделя, 13 септември, от 12: 30 часа по БНТ 1.

#Арена спорт

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