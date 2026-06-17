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Инфлация от 6,3% в България през месец май, сочат данните на Евростат

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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България е с най-високата годишна инфлация в еврозоната през май - 6,3 на сто, потвърждават ревизираните данни на Евростат.

Това е най-високото равнище от септември 2023 година и нарежда страната на второ място сред държавите от Европейския съюз. По-висока инфлация отчита единствено Румъния - 9,7 на сто, а двете държави са следвани от Литва с 5,1%.

Страната ни обаче остава лидер по годишно поскъпване в еврозоната.

На месечна основа потребителските цени в България са се повишили с 0,3 на сто през май. През април годишната инфлация у нас беше 6% по данни на Евростат.

По-рано тази седмица Националният статистически институт съобщи, че инфлацията, измерена чрез националния индекс на потребителските цени, е достигнала 6,9 на сто на годишна база през май, докато на месечна база е отчетен нулев ръст.

В еврозоната годишната инфлация през май е достигнала 3,2 на сто, което е най-високото равнище от септември 2023 година. През април инфлацията в страните от валутния съюз беше 3 на сто, а през май 2025 година - 1,9 на сто. На месечна база потребителските цени в еврозоната са се повишили с 0,1 на сто.

Най-голям принос за инфлацията в еврозоната през май има секторът на услугите, който е добавил 1,61 процентни пункта към общия показател. Следват енергията с 0,98 процентни пункта, храните, алкохолът и тютюневите изделия с 0,36 процентни пункта и неенергийните промишлени стоки с 0,23 процентни пункта.

За целия Европейски съюз годишната инфлация през май е достигнала 3,3 на сто спрямо 3,2 на сто през април. Година по-рано показателят е бил 2,2 на сто.

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