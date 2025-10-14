Интер и Наполи отказали да вземат Неймар

Бразилският нападател Неймар е бил предлаган за трансфер в Наполи и Интер миналото лято, но и двата клуба са отказали да го провлекат заради физическите му проблеми, съобщи „Гадзета дело спорт“.

Неймар игра за последно на 14 септември при равенство 1:1 срещу Атлетико Минейро. След това той получи травма, която не му позволяваше да играе за националния отбор на Бразилия на турнето в Азия.

33-годишният футболист е изиграл само 23 мача за Сантос от началото на календарната година. Той се завърна в бразилския отбор в края на месец януари, когато бе освободен от Ал-Хилал. Саудитският клуб пък го привлече от Пари Сен Жермен през 2023 с трансфер на стойност 90 милиона евро.