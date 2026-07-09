интер привлече официално иван проведел

Иван Проведел официално е новият вратар на Интер. Италианският национал премина успешно медицинските прегледи и подписа договор с "нерадзурите" до юни 2029 година, след като клубът го привлече от Лацио срещу 3 милиона евро.

32-годишният страж пристига в Милано след силен период с екипа на римския клуб, където се наложи като титуляр след трансфера си от Специя през 2022 година.

Кариерата на Проведел преминава през школите на Удинезе и Киево, а впоследствие той защитава цветовете на Перуджа, Пиза, Модена, Юве Стабия, Про Верчели, Емполи и Специя, преди да се утвърди в Лацио.

Все още не е ясно кога вратарят ще направи своя дебют за Интер. В края на миналия сезон той получи тежка контузия в рамото, наложила хирургическа интервенция, и продължава възстановяването си. Новият клуб очаква Проведел да бъде напълно готов за игра след приключване на рехабилитацията.