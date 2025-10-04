Интер се справи безпроблемно с Кремонезе у дома

Интер победи с 4:1 у дома Кремонезе в мач от шестия кръг на Серия А и се изравни по точки с лидерите в класирането Милан, Наполи и Рома.

"Нерадзурите" поведоха в резултата още в шестата минута чрез Лаутаро Мартинес, а попадение на Федерико Димарко беше отменено заради засада шест минути след това.

Анж-Йоан Бони, който се отличи с три асистенции за домакините, направи аванса за Интер два гола седем минути преди почивката.

Димарко и Николо Барела също се разписаха във вратата на гостите в рамките на малко повече от 120 секунди, между 55-ата и 57-ата минута.

Тимът от Кремона достигна до почетен гол чрез Федерико Бонацоли три минути преди края на редовното време.

Интер Милано има 12 точки, докато Кремонезе е с 9 пункта на осмата позиция в Серия А.