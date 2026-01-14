Интер спечели домакинството си на Лече с гол на Франческо Пио Еспосито

Интер победи Лече с минималното 1:0 в отложен мач от 16-ия кръг на Серия А. Франческо Пио Еспосито отбеляза победния гол през втората част.

Първият точен удар на стадион "Джузепе Меаца" в Милано дойде в 6-ата минута, когато Владимиро Фалконе спаси изстрел на Анже-Йоан Бони.

Фабио Маресканаду отсъди дузпа за Интер в 24-ата минута за нарушение на Данило Вейга срещу Анже-Йоан Бони, но след намесата на ВАР отмени решението си.

След почивката "нерадзурите" продължиха да атакуват. В 51-ата минута Владимиро Фалконе отрази удар на Николо Барела.

Възпитаниците на Кристиан Киву заслужено откриха резултата в 78-ата минута. Владимиро Фалконе изби шут на Лаутаро Мартинес, но Франческо Пио Еспосито бе точен при добавката.

Интер оглавява класирането с актив от 46 точки. Лече остава на 17-ата позиция в подреждането със 17 пункта.