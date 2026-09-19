Ирина Железарска с бронз на eвропейската купа по джудо в Скопие

Ирина Железарска се окичи с бронз на европейската купа по джудо в Скопие, Северна Македония.

В битка за отличието българката се наложи над Тара Янич (Словения) - ипон в категория над 78 кг.

А на старта загуби от французойката Дорина Насер след трето предупреждение, съперничката ѝ след това стана шампионка.

За Ирина това е второ отличие този сезон след бронза на европейската купа в София през януари.

На турнира България участва със 17 състезатели. Сили мерят 384 състезатели от 40 държави.

В неделния ден надпреварата продължава.