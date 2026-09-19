Ясни са полуфиналистите на Държавното първенство по бадминтон

Станаха известни полуфиналистите на Държавното първенство по бадминтон за мъже и жени смесени отбори за Купа "Проф. д-р Пюзант Касабян". Надпреварата се провежда в зала "Европа" в София.

За място на финала утре ще играят шампионите от миналата година Виктори БК София срещу КФВС Атлет Първомай и БК Анета Янева-НСА София срещу БСК Пазарджик. Срещите започват в 10:00 часа, след което е финалният двубой.

Виктори БК София, в чийто състав са Стилиян Макарски, Мария Мицова, Калояна Налбантова и Иван Русев, постигна три победи в група 1 с по 4:1 - срещу БК ЦСКА София, БК Хасково и СКБ Стара Загора.

В група 2 БСК Пазарджик спечели първото място с три успеха, в група 3 същото постигна БК Анета Янева-НСА София, а в група 4 Атлет Първомай взе всичките си три мача.

В първенството участват 16 отбора, които са разделени в четири групи по четири.